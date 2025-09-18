Identifican a sospechoso de matar a tiros a tres policías en Pensilvania

El sospechoso del tiroteo que dejó tres policías muertos en el condado de York, Pensilvania, fue oficialmente identificado como Matthew James Ruth, de 24 años, así lo confirmó un funcionario a The Associated Press.

Durante el suceso, dos oficiales más recibieron disparos y permanecieron hospitalizados. Las autoridades informaron que su estado es crítico, pero estable, mientras que la Policía Estatal de Pensilvania indicó que la investigación comenzó como una intervención por un caso de violencia doméstica.

De acuerdo con fuentes policiales a CBS News Philadelphia, los agentes estaban en la granja para cumplir una orden judicial cuando Ruth disparó contra ellos desde un campo de maíz.

Cargos presentados contra Ruth

La policía estatal declaró que uno de los oficiales heridos pudo disparar y matar a Ruth. Expedientes judiciales que obtuvo el medio anteriormente citado mostraron que el miércoles se presentaron cargos de acoso, merodeo y allanamiento ilegal contra Ruth.

Las identidades de los cinco policías heridos no han sido reveladas por las autoridades hasta el momento. Por su parte, oficina del fiscal de distrito del condado de York y la policía estatal lideraron la investigación, con el apoyo de la policía federal.

Entretanto, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ofreció palabras de apoyo a las familias de los dos oficiales heridos durante una conferencia de prensa.

“Ayer pude pasar un rato con las familias de los heridos de bala, y gracias a Dios, se van a recuperar. Tienen un largo camino por delante. Me impactó mucho que, mientras estaban allí, preocupados por el bienestar de sus familiares, también estuvieran tan orgullosos de cómo se pusieron el uniforme y corrieron hacia el peligro para proteger a los demás”, declaró Shapiro.

Con información de CBS News

Sigue leyendo:

– Gobernador de Utah afirma que el presunto asesino de Charlie Kirk no coopera con las autoridades

– Reportan muerte del tirador en escuela secundaria de Colorado tras dispararse

– Arrestan a adolescente del estado de Washington por coleccionar armas e idolatrar a tiradores masivos