Arrestan a hombre armado en el estadio donde se realizará el funeral de Charlie Kirk

A pocas horas de la ceremonia fúnebre de Charlie Kirk, un hombre fue arrestado en el State Farm Stadium, en Glender, Arizona, tras presuntamente suplantar la identidad de un funcionario policial y llevar un arma en una zona prohibida.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona, el sujeto fue identificado como Joshua Runkles, de 42 años, quien fue detenido debido a “comportamiento sospechoso”, informó ABC News.

Acusaciones contra el sospechoso

El sujeto fue acusado de portar un arma en un lugar prohibido y de hacerse pasar por un oficial de policía, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, informó ABC News.

Runkles fue ingresado en la cárcel del condado tras su detención, aunque posteriormente fue liberado bajo fianza. El DPS de Arizona apuntó que actualmente se lleva a cabo una investigación para determinar la intención y propósito de su presencia en el estadio.

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que está colaborando con la policía local para investigar al Runkles debido al comportamiento sospechoso que fue detectado por las autoridades.

Detalles sobre la detención de Runkles

El sospechoso se identificó como miembro de la policía y afirmó estar armado cuando fue confrontado por los agentes, indicó un portavoz del Servicio Secreto a ABC News. Sin embargo, se determinó que no era un agente autorizado que trabajara en el evento.

El portavoz de Turning Point USA, Andrew Kolvet, emitió un comunicado en la plataforma X, donde explicó que Runkles “se encontraba realizando tareas de seguridad anticipada para un invitado conocido que planeaba asistir al servicio conmemorativo mañana”.

Acotó que no creen que el individuo tuviera intenciones “nefastas”, aunque destacó que la “seguridad anticipada no se realizó en la debida coordinación con el equipo de seguridad de TPUSA ni con el Servicio Secreto de EE. UU.”. También afirmó que el arresto ocurrió antes de que el estadio fuera completamente sellado y cerrado.

