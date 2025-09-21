Arsenal rescata un empate agónico contra el Manchester City con golazo de Martinelli

Un golazo de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido evitó la derrota del Arsenal ante el Manchester City (1-1) en el Emirates Stadium, castigando el planteamiento ultradefensivo de Pep Guardiola tras adelantarse con un tanto temprano de Erling Haaland.

El delantero noruego abrió el marcador a los 10 minutos con una gran acción al contraataque: recibió de espaldas, descargó y salió en carrera para superar a Gabriel antes de definir con frialdad frente a David Raya. El 0-1 ponía al City en ventaja y obligaba a los Gunners a tomar la iniciativa, pero el equipo de Mikel Arteta apenas generó peligro en la primera mitad, donde solo contabilizó un disparo a portería.

La sorpresa llegó en el descanso, cuando Arteta sustituyó al más incisivo, Noni Madueke, para dar entrada a Bukayo Saka, recién recuperado de lesión. El movimiento dio mayor empuje al Arsenal, sobre todo con las llegadas de Eberechi Eze y Martín Zubimendi, aunque sin la precisión necesaria para batir a Gianluigi Donnarumma.

Mientras tanto, Guardiola optó por blindarse: retiró atacantes, acumuló hasta seis defensores y dos mediocentros defensivos para proteger el 0-1. La estrategia, sin embargo, terminó pasándole factura. En el minuto 92, Eze encontró un resquicio en la zaga y asistió a Martinelli, quien definió con una exquisita vaselina sobre Donnarumma para firmar el empate.

El punto deja al Arsenal insatisfecho, ya que se mantiene a cinco unidades del líder Liverpool. Pero el golpe es mayor para el Manchester City, que apenas suma siete de quince posibles y marcha noveno en la tabla, obligado a encontrar soluciones para recuperar el terreno perdido.

