Arsenal rescata un empate agónico contra el Manchester City con golazo de Martinelli

Los españoles David Raya y Rodri se abrazan luego del juego entre el Arsenal y el Manchester City. Crédito: VINCE MIGNOTT | EFE

Por  Humberto Viera

Un golazo de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido evitó la derrota del Arsenal ante el Manchester City (1-1) en el Emirates Stadium, castigando el planteamiento ultradefensivo de Pep Guardiola tras adelantarse con un tanto temprano de Erling Haaland.

El delantero noruego abrió el marcador a los 10 minutos con una gran acción al contraataque: recibió de espaldas, descargó y salió en carrera para superar a Gabriel antes de definir con frialdad frente a David Raya. El 0-1 ponía al City en ventaja y obligaba a los Gunners a tomar la iniciativa, pero el equipo de Mikel Arteta apenas generó peligro en la primera mitad, donde solo contabilizó un disparo a portería.

La sorpresa llegó en el descanso, cuando Arteta sustituyó al más incisivo, Noni Madueke, para dar entrada a Bukayo Saka, recién recuperado de lesión. El movimiento dio mayor empuje al Arsenal, sobre todo con las llegadas de Eberechi Eze y Martín Zubimendi, aunque sin la precisión necesaria para batir a Gianluigi Donnarumma.

Mientras tanto, Guardiola optó por blindarse: retiró atacantes, acumuló hasta seis defensores y dos mediocentros defensivos para proteger el 0-1. La estrategia, sin embargo, terminó pasándole factura. En el minuto 92, Eze encontró un resquicio en la zaga y asistió a Martinelli, quien definió con una exquisita vaselina sobre Donnarumma para firmar el empate.

El punto deja al Arsenal insatisfecho, ya que se mantiene a cinco unidades del líder Liverpool. Pero el golpe es mayor para el Manchester City, que apenas suma siete de quince posibles y marcha noveno en la tabla, obligado a encontrar soluciones para recuperar el terreno perdido.

