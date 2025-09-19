Aces y Fever avanzan a semifinales de la WNBA con victorias de infarto

Las Vegas Aces e Indiana Fever sellaron este jueves su clasificación a semifinales de la WNBA después de superar dramáticas series a tres partidos frente a Seattle Storm y Atlanta Dream, respectivamente.

Las Aces, segundas de la fase regular, vencieron 74-73 a las Storm con una actuación estelar de A’ja Wilson, quien anotó 38 puntos para mantener vivo el sueño del tricampeonato.

Las de Las Vegas, campeonas en 2022 y 2023, llegaban con una racha de 17 victorias seguidas antes de que Seattle forzara el partido decisivo el martes. El duelo de desempate se resolvió en los últimos segundos.

Su rival en semifinales será Indiana Fever, que derrotó 85-87 a Atlanta Dream en otro cierre cardíaco. Kelsey Mitchell fue la gran figura con 24 puntos. Las Fever lograron su primera clasificación a semifinales en una década, pese a no contar con la ventaja de localía y en medio de una temporada marcada por las lesiones, incluida la baja de Caitlin Clark.

En la otra llave, Minnesota Lynx, primeras de la temporada regular, esperan por el ganador de la serie entre Phoenix Mercury y New York Liberty, que se definirá este viernes en el tercer y último partido.

La WNBA introdujo un nuevo formato para esta postemporada: los cuartos de final se disputaron al mejor de tres, las semifinales serán al mejor de cinco y, por primera vez en la historia, la final se jugará a siete partidos.

