Cierran investigación de Tom Homan “zar fronterizo” por recibir supuesto soborno de $50,000

El Departamento de Justicia cerró una investigación de Tom Homan, el “zar fronterizo” en donde supuestamente había sido grabado justo en el momento que aceptaba un soborno de $50,000 dólares en efectivo. El FBI estaba a cargo de la investigación que inició en 2024, luego de que agentes se hicieron pasar por ejecutivos de empresas cuando hablaron con el designado por Donald Trump.

El FBI inició una investigación encubierto en 2024 en Texas, durante la administración Biden sobre corrupción, la cual llevó a los agentes que se hicieron pasar por empresarios para hablar con Tom Homan, a quien grabaron mientras aceptaba una bolsa del restaurante Cava, en donde había $50,000 en efectivo, reportó MSNBC.

El soborno era para conseguir contratos gubernamentales

Durante ese encuentro, los agentes del FBI grabaron el momento de la entrega del dinero que era para que Homan le consiguiera contratos gubernamentales cuando Donald Trump asumiera como presidente de Estados Unidos.

El caso fue transferido la administración Trump, e informaron al Departamento de Justica que la investigación continuara para advertir sobre los funcionarios que podrían ocupar cargos de liderazgo.

Con relación a Homan, los detectives trabajaban para determinar si el actual “zar fronterizo” cumplió con el objetivo por el que le dieron el supuesto soborno.

Cuestionó viabilidad legal de los cargos

El Departamento de Justicia cuestionó la viabilidad legal de los cargos en un escenario en el que “Tom Homan había propuesto el contrato gubernamental” cuando la victoria electoral de Trump aún no estaba garantizada, según las fuentes, publico ABC News.

En una declaración a ABC News, el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmaron la investigación y dijeron que “fue sometida a una revisión completa por parte de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia. No encontraron evidencia creíble de ningún delito criminal”.

“Los recursos del Departamento deben centrarse en las amenazas reales al pueblo estadounidense, no en investigaciones infundadas. Como resultado, la investigación ha sido cerrada”, dijeron Patel y Blanche en su declaración al noticiero.

