Trump y Musk reaparecen juntos en el funeral de Charlie Kirk tras meses de confrontación

Tras meses de disputa, el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk se reencontraron este domingo durante el funeral de Charlie Kirk en Arizona, donde fueron captados conversando y estrechándose la mano frente a más de 70,000 asistentes.

Es la primera vez que ambos coinciden en público desde mayo, cuando Trump despidió a Musk al concluir su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El evento se realizó en el State Farm Stadium, escenario que reunió a seguidores y dirigentes republicanos para rendir homenaje al activista de ultraderecha asesinado el 10 de septiembre.

Musk se unió al palco privado del presidente junto a Dana White, director de la UFC, y permaneció a su lado mientras hablaba el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Al término del discurso de Hegseth, el dueño de X se fue del lugar.

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

La interacción, marcada por sonrisas y comentarios en voz baja, contrastó con la tensión que dominó su relación en los últimos meses, especialmente después de que Musk acusara en X a las autoridades de retener información comprometedora de Trump en los archivos de Jeffrey Epstein, mensaje que luego eliminó.

En una publicación en su red social X, Musk subió la foto con Trump, con la frase: “Por Charlie”.

Antes había escrito que era un “honor” estar en el funeral y resaltó la multitud que fue a despedir a Kirk.

“Todos los asientos de este gigantesco estadio que no están acordonados por seguridad están abarrotados hasta el techo. Es un honor estar aquí. Todo por Charlie Kirk”, escribió Musk.

Trump cerrará el homenaje con un discurso a los asistentes. Entre los oradores ya intervinieron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., quienes destacaron la figura de Kirk como referente político y personal.

Despedida a Kirk

Durante el funeral, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Kirk “entendió que no fuimos creados para aislarnos unos de otros, sino para interactuar”.

“La ironía de todo esto es que lo que nuestra nación necesita, una de las muchas cosas que necesita, es la capacidad de discutir nuestras diferencias abiertamente, honestamente, pacíficamente y respetuosamente”, añadió.

Por su parte, el vicepresidente Vance llamó a Kirk un “héroe” y un “mártir de la fe cristiana”.

