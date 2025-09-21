De lujo: Así fue la asistencia de Dani Olmo ante Getafe [Video]

El FC Barcelona consiguió este domingo una importante goleada 3-0 ante Getafe para conseguir su cuarta victoria en cinco encuentros de la Liga, todo gracias a la participación de un Dani Olmo que lideró a su equipo con gol y una espectacular asistencia.

En el estadio Johan Cruyff, donde juega el Barcelona mientras el Camp Nou termina sus obras de refacción, de principio a fin fue un dominio total del Barcelona, que manejó los compases del partido entre Olmo y un Ferrán Torres que logró su doblete.

Fue al 15′ apareció por primera vez la magia del exjugador del Leipzig en Alemania. Un pase al vacío culminó con el español asistiendo de taco dentro del área a Torres quien solo tuvo que definir cruzado para el 1-0 en el marcador.

Dani Olmo with a beautiful back heel assist to Ferran Torres 🤩 pic.twitter.com/z60wJl4u0f — ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2025

El gol fue con tanta clase que mitad del equipo fue a festejar con Ferrán y el resto con Olmo, que creó el 90 % del gol con el gesto técnico.

Posteriormente Olmo y Torres se abrazaron para festejar el gol que abrió el camino de la goleada para el FC Barcelona.

El dominio del Barcelona mermó ante la presión del Getafe, pero esto lo aprovecharon los Culés para poner el segundo gol del encuentro.

Un rechace desde la defensa Blaugrana consiguió a toda la defensa del Getafe adelantada y a los pies de un Raphinha habilitado, este cedió la pelota para que Torres pusiera su doblete personal al 34′.

Tras el descanso, Marcus Rashford reemplazó a Raphinha y el internacional inglés corrió en velocidad hasta la línea de fondo y al 62′ dio el pase de la muerte para que Dani Olmo estrenara su casillero de goles en lo que va de temporada y sellara el triunfo para el Barcelona.

Los catalanes lograron su cuarto triunfo en LaLiga, además de un empate, quedando a dos puntos del Real Madrid que es líder con cinco victorias en igual número de encuentros.

