Laporta confirma que el Barcelona volverá “pronto” al Spotify Camp Nou

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta confirmó que el regreso del primer equipo al Spotify Camp Nou está cada vez más cerca, aunque todavía no hay una fecha oficial. El mandatario explicó que todo depende de los permisos administrativos que deben otorgar las instituciones competentes.

“Volveremos pronto a casa, pero no puedo precisar el momento porque depende de los permisos que nos tienen que dar las instituciones responsables”, declaró Laporta en los canales oficiales del club, tras la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova por la Diada de Cataluña.

Estas declaraciones llegan después de que el martes se confirmara que el duelo contra el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Johan Cruyff. El Camp Nou, pese a estar listo en términos de obra, sigue a la espera de la autorización definitiva para reabrir sus puertas.

Laporta recalcó que el club está haciendo todo lo necesario para agilizar el proceso: “Estamos trabajando, avanzando y poniendo todo lo que se tiene que poner para que la apertura sea una realidad lo antes posible”.

El dirigente aseguró que la junta directiva visitó recientemente el estadio y quedó impresionada con los avances: “Nos emocionamos. Es una maravilla que la tendremos y la gozaremos todos los culers. Queda poco y vamos avanzando”.

Además, agradeció la paciencia de los socios y aficionados durante este periodo de transición, al que calificó como el proyecto “más importante” de la historia del Barça. “El estadio está acabado, está preparado para jugar, ahora ya es necesario que continuemos con el proceso fundamentalmente administrativo y formal”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Thiago Alcántara se incorporó al Barcelona como asistente de Hansi Flick

–Argentino Fernando Batista dejó de ser seleccionador de Venezuela

–Cristiano Ronaldo podría enfrentar a la selección de EE.UU. en amistoso con Portugal