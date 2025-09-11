Nicki Nicole confirma su romance con Lamine Yamal

La cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, confirmaron oficialmente su relación tras semanas de especulaciones, compartiendo sus primeras fotos juntos en redes sociales y generando revuelo entre sus seguidores.

Las imágenes muestran a la artista recostada sobre el pecho de Yamal y una selfie en la que ambos posan frente a la cámara. En la publicación, Nicki Nicole escribió en la ubicación.

“Fans, la que se avecina”, lo que muchos interpretaron como un indicio de proyectos futuros en conjunto.

La confirmación también llegó en un evento de moda en Barcelona, donde la cantante fue consultada por la prensa sobre su vida sentimental.

“Estoy muy feliz, muy enamorada”, declaró con una sonrisa, disipando rumores de crisis que habían circulado semanas atrás.

Foto romántica de Nicki Nicole

Los primeros indicios del romance surgieron en julio, luego de que se especulara que ambos se conocieron durante la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal. Desde entonces, fueron vistos en varios eventos, incluyendo un partido del FC Barcelona en el Estadio Johan Cruyff y un hotel en Mónaco, lo que aumentó las especulaciones.

La relación se oficializó el 25 de agosto durante la celebración del cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, con una foto romántica abrazados publicada en redes sociales. A pesar de rumores recientes de ruptura, la cantante desmintió cualquier distanciamiento al interactuar con publicaciones de Yamal en Instagram.

Incluso Nico Williams, compañero de selección de Yamal, confirmó de manera divertida el enamoramiento del futbolista, al verlo sonreír frente a una foto de la pareja en su celular tras un partido de la Selección Española.

Además de su vida personal, Nicki Nicole continúa su carrera musical y su participación en eventos de moda en Barcelona, compartiendo escenario con figuras internacionales como Becky G y Ester Expósito, consolidando su presencia en el ámbito artístico y mediático.

