Hansi Flick asegura que Lamine Yamal “necesita más tiempo para recuperarse”

El director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, afronta un nuevo reto este domingo ante el Getafe con varias ausencias en la plantilla del Barcelona; el técnico alemán no podrá contar con su estrella Lamine Yamal, Alejandro Balde ni con Gavi, además de tener dudas sobre el estado físico de Pau Cubarsí.

El joven Lamine, que arrastra molestias en el pubis, continúa al margen y ya se ha perdido los partidos frente al Valencia y al Newcastle, por lo que tampoco estará disponible en el Estadio Johan Cruyff.

“Hay que ir día a día con Lamine. Con Balde su caso está mejor y esperamos poder verlo pronto de nuevo. Lamine necesita más tiempo”, explicó durante la conferencia de prensa realizada en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Barcelona’s head coach Hansi Flick talks to Lamine Yamal during the La Liga soccer match between Mallorca and Barcelona in Mallorca, Spain, Saturday, Aug. 16, 2025. (AP Photo/Joan Mateu Parra)

Balde, por su parte, se recupera de una lesión muscular y, aunque todavía no está listo para regresar, su evolución es positiva; la situación de Gavi es más incierta: en los próximos días se definirá si el centrocampista pasará por quirófano o si continuará con un tratamiento conservador por sus molestias en la rodilla derecha. A esto se suma Cubarsí, que no se ejercitó el sábado por dolor en la rodilla izquierda y está en duda para enfrentarse al equipo de José Bordalás.

El entrenador también se refirió a la exigencia física que supuso el partido de Champions League contra el Newcastle (1-2), en el que sus jugadores terminaron con un gran desgaste. Por ello, buscará refrescar la alineación ante el conjunto azulón; Flick insistió en que, más allá de la rotación, la fuerza del grupo es lo esencial.

“Todos los jugadores son importantes y lo fundamental es que el equipo tenga éxito”, subrayó, recordando que futbolistas como Dani Olmo, pese a haber sido suplente en los últimos encuentros, tendrán protagonismo.

Entre las notas positivas de la semana, el alemán destacó el rendimiento de Marcus Rashford, quien firmó un doblete en St James’ Park y demostró estar teniendo uno de los mejores momentos de su carrera.

Barcelona’s head coach Hansi Flick speaks to Andreas Christensen during the Spanish La Liga soccer match between Rayo Vallecano and FC Barcelona at the Vallecas stadium in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 31, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

“Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre e ir aprendiendo. Yo voy a seguir apretándole y apoyándole”, señaló sobre el internacional inglés, que ha comenzado con fuerza su etapa en el club.

El calendario también traerá un evento especial el lunes, la gala del Balón de Oro en París. Allí acudirán Flick y parte de la delegación azulgrana, con Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y Lewandowski entre los nominados al mejor jugador de la temporada pasada. El técnico, además, compite por el premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”, comentó.

Finalmente, Flick fue cuestionado sobre el incidente de Diego Simeone con un aficionado tras la derrota del Atlético de Madrid frente al Liverpool en la Champions. El alemán mostró empatía hacia el argentino.

“No sé cómo se sintió el ‘Cholo’ en ese momento, yo también me he sentido así. Al final yo me concentro en mi equipo, pero al final a nadie le gusta escuchar esas cosas. Cada uno es diferente. Entiendo perfectamente su comportamiento, pero cada uno es distinto”, reflexionó.

Sigue leyendo:

–Tato Noriega responde si realmente Rayados le ‘robó’ a Pumas el fichaje de Anthony Martial

–Mateusz Bogusz podría dejar Cruz Azul para poner rumbo a Europa

–Robert García considera que el Canelo Álvarez debe tener revancha contra Crawford