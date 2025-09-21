Hombre de El Bronx asesinado a tiros a pocos pasos, tras escucharse una discusión, según NYPD

Un residente de El Bronx recibió un impacto de bala mortal en una acera a pocos pies de su casa, luego de que un testigo dijera que había escuchado a dos hombres discutiendo, informaron las fuentes policiales.

Identificado como Amaury Carrion, de 46 años, fue hallado con tres heridas de bala, incluyendo dos en el abdomen y una en el pecho, cerca de las 12:30 de la madrugada a las afuera de una casa en Reverend James A Polite Avenue, cerca de East 164th Street en Longwood, explicaron las fuentes.

La víctima vivía a unas cinco puertas de donde fue asesinado, posteriormente perdió la vida por la gravedad de sus heridas en el Hospital Lincoln, dijo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Carrion fue descrito por su familia, que se reunió llorando afuera de su casa el sábado en la tarde, como un “esposo amoroso” y un “padre amoroso”, informó New York Post.

El hombre vivió en la casa por muchos años junto a su esposa, tuvo dos hijos que ya son adolescentes y trabajó en el Hunts Point Produce Market, indicó una prima, que rechazó identificarse.

“Era una muy buena persona”, manifestó. “Si lo necesitabas, estaba ahí en un instante. Esto que está sucediendo ahora mismo es simplemente impactante. Es simplemente asombroso”.

“Hace poco tuvimos una fiesta, un cumpleaños familiar”, dijo. “Esa fue la última vez que lo vi, y hoy recibí esta llamada”.

De acuerdo con una vecina que prefirió ser entrevistada anónimamente, expresó que Carrion era un “tipo muy agradable”.

“Nunca molestó a nadie”, dijo. “Siempre lo veía a él y a su esposa con su perro. Me da mucha pena. Era un tipo tranquilo, reservado. Un tipo muy agradable”.

Además, señaló que estaba preocupada por la violencia en su vecindario.

“Da miedo”, apuntó. “Espero que lo atrapen cuanto antes. Necesitamos más patrullajes en esta zona”.

Hasta el momento se está llevando una investigación del caso. Para este domingo no ha habido arrestos al respecto.

Cualquier persona con información sobre el tiroteo puede llamar a Crime Stoppers al 800-577-TIPS (para español, marque 888-57-PISTA). También puede enviar información en línea en crimestoppers.nypdonline.org o en X (anteriormente Twitter) @NYPDTips. Todas las llamadas y mensajes se mantienen confidenciales.

