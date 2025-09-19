Camino mortal de McDonald’s a casa: misterio por joven baleada en Queens, Nueva York

NYPD divulgó ayer una nueva foto más clara del rostro del prófugo sospechoso de matar a Dashanna Donovan (21) al balearla afuera de su casa después de terminar de trabajar en un restaurante McDonald’s en Queens.

Donovan fue declarada muerta en su casa en 96th St. entre Astoria Blvd. y 30th Ave. en East Elmhurst, después de que la policía la encontrara con una herida de bala en la cabeza, alrededor de las 9:20 p.m. del viernes 12 de septiembre.

“Tenía un motivo. Sabía por qué. Sabía lo que hacía”, dijo a Daily News Helena Hypolite, sobre el agresor de su hija. “No se merecía esto, y nadie se lo merece. Quienes no dieron la vida no deberían tener el poder de quitársela. Es egoísta”.

Donovan acababa de salir de trabajar en McDonald’s y estaba sentada afuera de su casa hablando por teléfono con una amiga antes del enfrentamiento fatal, según le informó la policía a Hypolite. “Tenía miedo, porque salió corriendo”, dijo Hypolite.

“Estaba sentada en el jardín hablando por teléfono. Vio entrar al señor con la máscara puesta. Corrió hacia la casa y él corrió tras ella. Y luego le dispararon en el baño”, dijo Hypolite.

La policía confirmó que Donovan fue encontrada desplomada en la puerta del baño, lo que sugiere que intentaba escapar de su atacante cuando fue abatida. El pistolero disparó varias veces y se recuperaron numerosos casquillos en el lugar.

Donovan se había mudado allí, donde vivía con su tía, hacía unos tres meses, dijo su madre. Recientemente había regresado a Nueva York después de vivir un año con su padre en Carolina del Sur. “Así que no sé qué amigos tenía, ni qué ex amigos podría tener”, agregó Hypolite.

El sospechoso parecía tener unos 20 años. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la Ciudad de Nueva York se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha de 2024. NYC registró otro mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en a ese momento en 2024, una caída de 24%. Sin embargo, la violencia armada sigue siendo constante en Nueva York y área vecinas.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios residenciales y de oficinas, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem, tras salir de un restaurante chino.