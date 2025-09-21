Jadeveon Clowney fue arrestado en un estacionamiento antes de firmar con Dallas Cowboys

Días antes de firmar contrato con Dallas Cowboys en la NFL, Jadeveon Clowney fue arrestado en Carolina del Sur debido a un altercado en un estacionamiento mientras buscaba un lugar para aparcar su auto.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el hecho ocurrió cerca de un partido de fútbol americano escolar. Según los documentos judiciales, Clowney discutió con un oficial mientras buscaba un lugar para estacionarse y se negó a mostrar su identificación.

“El oficial solicitó la identificación de Clowney al menos dos veces durante el incidente, lo cual Clowney se negó repetidamente a proporcionar”, escribió la policía en el informe.

“El oficial le informó a Clowney que estaba bajo arresto por allanamiento y por negarse a identificarse”, indican los informes de la Policía. El altercado se dio la semana pasada, apenas unos días antes de que firmara contrato para jugar con los Cowboys.

Según los reportes policiales obtenidos por WSOC-TV, los agentes confrontaron a Clowney en el Condado de York, Carolina del Sur, el 12 de septiembre, luego de que el jugador intentara estacionarse en un lugar deshabilitado.

Los documentos indican que, aunque se le dijo que no podía estacionarse allí, lo hizo de todas formas, y fue arrestado por dos cargos menores: uno por allanamiento y otro por negarse a identificarse.

Jadeveon Clowney habló brevemente sobre su arresto durante una sesión con los medios de los Dallas Cowboys. Dijo que está listo para “seguir adelante” con el tema y enfocarse en su nuevo equipo. No ofreció mayores detalles ni se extendió sobre lo ocurrido.

Orígenes de Jadeveon Clowney

Clowney nació en Rock Hill, Carolina del Sur, el 14 de febrero de 1993. Comenzó jugando para el Instituto South Pointe High School, donde ya destacaba desde los 13 años. Posteriormente, pasó a la Universidad South Carolina Gamecocks.

Estuvo desde 2011 hasta 2013 y ganó el Ted Hendricks Award como mejor liniero defensivo del país. Fue SEC Defensive Player of the Year en 2012. Su número 7 fue retirado por la universidad, un honor reservado para leyendas.

En 2014 llegó a la NFL siendo elegido en Pick 1 del Draft por Houston Texans, franquicia que defendió hasta 2018. A partir de ese año, no ha tenido estabilidad en equipos. En 2019 jugó con Seattle Seahawks; en 2020 con Tennessee Titans.

Con Cleveland Browns estuvo desde 2021 hasta 2022. En 2023 firmó con Baltimore Ravens y al año siguiente con Carolina Panthers. Este mes de septiembre fue contratado por Dallas Cowboys.



