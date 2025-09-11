Exoficial de Texas condenado a 15 años de prisión por tener relaciones sexuales con adolescente

Un exoficial de policía y residente de Corpus Christi fue sentenciado a 180 meses de prisión federal, luego de declararse culpable de seducir y tener relaciones sexuales con una adolescente de 15 años, anunciaron las autoridades.

El fiscal federal, Nicholas J. Ganjei, comunicó que Daniel Verduzco, de 31 años, conoció a la víctima mientras cumplía con sus funciones como agente de la policía de la ciudad.

Se declaró culpable

El acusado se declaró culpable en mayo pasado, después de admitir haber tenido relaciones sexuales con la menor. El tribunal consideró la posición de Verduzco y la persecución de la menor durante su servicio al determinar su sentencia, informaron en un comunicado.

El exoficial Verduzco cumplirá 10 años de libertad supervisada después de cumplir la condena que dictó el juez. Durante ese tiempo, deberá cumplir con numerosos requisitos para restringir su acceso a menores y a internet. También se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

El 8 de enero, las autoridades descubrieron que Verduzco mantenía una relación con una menor de 15 años desde mayo de 2024, luego de una investigación que solicitó el padre de la adolescente tras sospechar de las acciones del oficial. Ambos habían intercambiado más de 3,700 mensajes.

Más de 3,000 mensajes con imágenes sexuales

Los mensajes incluían imágenes sexualmente sugerentes y detallaban diferentes momentos en los que habían tenido relaciones sexuales e intenciones de futuros actos sexuales. Las conversaciones también revelaron que Verduzco y la víctima se habían reunido en persona en múltiples ocasiones.

El exagente había estado en libertad tras pagar su fianza, pero después de la sentencia de inmediato fue puesto bajo custodia, donde permanecerá en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro cercano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional llevaron a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Policía de Corpus Christi.

