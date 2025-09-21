Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán y Carlos Sainz logra su primer podio con Williams

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, décimo séptima cita del Mundial de Fórmula 1, con una actuación sólida desde la pole position en el circuito urbano de Bakú.

El cuatro veces campeón del mundo, de 27 años, firmó su victoria número 67 en la categoría, la cuarta del año y segunda consecutiva tras su triunfo en Monza, confirmando que sigue siendo uno de los grandes animadores de la llamada “Fórmula McLaren”.

En el podio lo acompañaron George Russell (Mercedes), quien compitió con fiebre y terminó segundo, y Carlos Sainz (Williams), que logró un histórico tercer puesto. El madrileño, elegido Piloto del Día, alcanzó su podio número 28 en la F1, el primero con su nueva escudería, poniendo fin a una racha de seis carreras sin puntuar.

La jornada estuvo marcada por el accidente de Oscar Piastri (McLaren) en la primera vuelta, que lo obligó a abandonar sin consecuencias físicas. A pesar de ello, el australiano se mantiene líder del campeonato con 324 puntos, aunque su ventaja sobre Lando Norris se redujo a 25 tras el séptimo lugar de su compañero.

Por detrás, el debutante Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sorprendió con un cuarto lugar, seguido por Liam Lawson (RB), que firmó su mejor resultado en la F1 al acabar quinto. Yuki Tsunoda (RB) fue sexto, mientras que los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc apenas rescataron la octava y novena plaza.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó decimonoveno en una jornada complicada tras perder tiempo por un toque con Alex Albon.

Con este resultado, Verstappen recorta distancia en la clasificación general, pero sigue tercero a 69 puntos de Piastri. La próxima cita será dentro de dos semanas en Singapur, donde Sainz ya sabe lo que es ganar y llega con la moral en alto tras su primer podio con Williams.

