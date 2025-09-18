Sergio ‘Checo’ Pérez sobre su retorno a la Fórmula 1: “Empujaré al equipo con mi experiencia”

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca. En una rueda de prensa previa a lanzamiento de honor en el Dodger Stadium el pasado miércoles, el piloto mexicano presumió de qué experiencia ayudará a la escudería Cadillac.

“La experiencia es un plus importante en cualquier deporte, pero más en la Fórmula 1. Creo que haber pasado por tantos equipos, tantas culturas de trabajo diferentes, tantas maneras de hacer las cosas, sin duda que eso me da mucho”, dijo.

Pérez detalló que en las últimas semanas ha estado en contacto constante con su nueva escudería y emprenderá un viaje a Inglaterra para visitar al equipo y sus compañeros.

“Para mí va a ser importante poder llevar toda mi experiencia y empujar el equipo lo más pronto posible. Tengo muchas ganas de estar con todo el equipo en Inglaterra. Haré una visita la próxima semana y hemos estado en contacto intensamente en los últimos días”, indicó.

El ‘Ministro de Defensa’, como se le conoce en la Fórmula 1 reconoció que sus últimas campañas con Red Bull no se dieron de la manera más cómoda. Con ganas de reivindicarse, Pérez aseguró que vuelve con ilusión.

“Quiero regresar a disfrutarlo porque los últimos años fueron difíciles. Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma ilusión que yo”, puntualizó.

Tras un año fuera de los circuitos, Sergio ‘Checo’ Pérez prepara su regreso a la Fórmula 1 en 2026 como piloto titular de Cadillac, la flamante escudería que debutará en el campeonato.

A sus 35 años y con el subcampeonato mundial de 2023 aún fresco en la memoria, el mexicano reconoce que este será su “último stint” en la categoría reina. Compartirá garaje con el finlandés Valtteri Bottas, en un proyecto que busca combinar experiencia y ambición para irrumpir con fuerza.

“Me ha dado mucho este parón este año fuera de las pistas. Entendí mucho del deporte, entendí mucho de mí. Cuando estás ahí metido, estás enfocado a tantas cosas que ni te enteras”, reveló.

‘Checo’ Pérez hará su esperado regreso a la Fórmula 1 el domingo 8 de marzo de 2026, cuando debute oficialmente con la escudería Cadillac en el Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada en el circuito de Albert Park, Melbourne.

Mientras tanto, continuará su preparación física y técnica lo que resta de 2025, incluyendo sesiones en simulador y pruebas con un monoplaza Ferrari cedido por Maranello.



Sigue leyendo:

· Directo al guante: Checo Pérez realizó primer lanzamiento antes del Dodgers vs. Phillies [Video]

· ¿Cuánto ganará Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac?

· Checo Pérez envía emotivo mensaje al Canelo Álvarez tras su derrota