Mike Trout logra su cuadrangular 400 y juega con el fanático que atrapó la histórica pelota (Video)

El histórico jonrón número 400 de Mike Trout quedó grabado no solo en las estadísticas de MLB, sino también en la memoria de un fanático que lo atrapó en el Coors Field de Denver.

El sábado 20 de septiembre, en la victoria de Los Angeles Angels 3-0 sobre los Colorado Rockies, Trout conectó un batazo monumental de 485 pies hacia el jardín central en la octava entrada, convirtiéndose en el jugador número 59 en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los 400 cuadrangulares.

De acuerdo con lo reseñado por USA Today, el fanático que atrapó la bola estaba en el estadio acompañado de su esposa y sus dos hijos. El seguidor recibió algunos bates firmados como parte del acuerdo y, además, pidió algo especial: jugar a atrapar con el propio Trout.

“Estoy ansioso por ver lo que se necesitará”, declaró Trout tras el encuentro en relación a recuperar la pelota conmemorativa. “Con suerte, puedo conseguirlo para mi familia y mi colección. Mis hijos probablemente estén entusiasmados en casa”.

Una carrera de leyenda

El tres veces Jugador Más Valioso y once veces All-Star suma ahora 200 jonrones en casa y 200 en la carretera. Este fue su cuadrangular número 22 de la temporada, rompiendo una sequía de ocho juegos sin conectar de vuelta entera.

Trout, quien ha disputado los 1,642 partidos de su carrera con los Angels, continúa consolidando su legado como una de las grandes figuras de la MLB.

