Al menos dos muertos y siete heridos tras tiroteo masivo en Indianápolis

Un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial en el noroeste de Indianápolis dejó un saldo de dos muertos y cinco heridos la madrugada del domingo. El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) respondió al incidente que ocurrió poco después de las 2:00 a. m.

Un tiroteo se produjo en la madrugada del domingo en el estacionamiento de un centro comercial en Indianápolis, el cual dejó un saldo de dos muertos y cinco heridos, así lo confirmó la policía.

De acuerdo con las autoridades, los agentes acudieron al centro comercial en Shore Terrace tras recibir un aviso sobre una persona herida de bala. Sin embargo, cuando llegaron los oficiales, encontraron a cinco personas con lesiones compatibles con heridas de bala, reseñó ABC News.

Situación de las víctimas del tiroteo

De acuerdo con el comunicado del IMPD, dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que tres fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Sus identidades no se han dado a concer mientras se les notificaba a sus familiares.

Momentos más tarde, dos víctimas adicionales se presentaron en diferentes ubicaciones por sus propios medios, una de ellas en un hospital, mientras que la otra se dejó ver en una estación de bomberos.

La policía indicó que la investigación reveló que un “disturbio” precedió a los disparos, aunque no se proporcionaron más detalles. No se han realizado arrestos relacionados con la balacera.

Mientras tanto, la policía pidió a cualquier persona con información relevante que se comunique con los investigadores de inmediato. También se estableció una recompensa de $1,000 dólares por información relevante para arrestar al sospechoso.

Incidente similar en la misma zona

La balacera ocurrió horas después de otro incidente violento en la misma zona, cuando dos policías fueron atacados a tiros, informó ABC News. Este segundo evento tuvo lugar alrededor de las 6:30 p. m. del sábado, cuando oficiales respondieron a un altercado en un restaurante McDonald’s.

El IMPD dijo en un comunicado que una empleada señaló a un hombre de 34 años que la había amenazado de muerte con un arma. Al confrontar al sospechoso, se produjo un forcejeo. Uno de los agentes disparó, pero no hirió al sospechoso. La policía persiguió al hombre y lo capturó cerca del lugar de los hechos.

Sigue leyendo:

– Amenaza de Trump de atacar a la “izquierda radical” tras asesinato de Kirk genera temores entre sus adversarios

– Hispano mató a su pareja enfermera y fingió un asalto en parque de Nueva York: acusación

– Identifican a sospechoso de matar a tiros a tres policías en Pensilvania