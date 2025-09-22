Arrestan a hombre por apuntar con un láser al helicóptero presidencial Marine One

Un hombre fue detenido en Washington tras ser acusado de apuntar con un puntero láser al Marine One, el helicóptero que transportaba al presidente Donald Trump el pasado sábado.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la agencia Associated Press, el sospechoso identificado como Jacob Samuel Winkler enfrenta un cargo criminal federal que podría acarrearle hasta cinco años de prisión.

El incidente cerca de la Casa Blanca

El Marine One sobrevolaba los alrededores de la Casa Blanca cuando un agente del Servicio Secreto detectó a Winkler caminando por la calle, sin camisa y hablando en voz alta.

Según la declaración jurada incluida en el expediente, el oficial lo iluminó con una linterna y el hombre respondió apuntándole al rostro con un rayo láser rojo.

Segundos después, Winkler alzó la mirada y dirigió el mismo haz hacia la aeronave presidencial. El agente lo detuvo y, tras ser esposado, el acusado insistió en que quería disculparse con Donald Trump, de acuerdo con el testimonio incluido en el informe judicial.

Aunque no está claro si alguien dentro del helicóptero advirtió de la situación, los agentes señalaron que esa acción pudo haber desorientado temporalmente a los pilotos, lo que habría puesto en peligro al Marine One en una zona donde suelen coincidir varias aeronaves.

Durante el arresto también se le encontró un cuchillo pequeño, aunque no se especifica si intentó utilizarlo.

¿Qué declaró el acusado?

Según la declaración jurada citada por AP, Winkler aseguró a los investigadores que había usado el láser en diferentes ocasiones contra señales de tránsito y otros objetos, y afirmó que desconocía que apuntar al helicóptero presidencial estaba prohibido.

