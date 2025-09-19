Trump anuncia acuerdo entre EE.UU. y China sobre TikTok: lo que necesitas saber

La mañana de este viernes, el presidente Donald Trump confirmó un acuerdo con el gobierno de China para que la propiedad de la red social, TikTok a inversores estadounidenses, luego de una larga disputa por el control en Estados Unidos de la red social más popular en el mundo.

Trump había anunciado el pasado martes un principio de acuerdo entre ambos países que se había logrado luego de una serie de negociaciones en Madrid.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok“, informó Trump a través de su cuenta de Truth Social.

“También acordé con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo iría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi también visitaría Estados Unidos en el momento oportuno. La conversación fue muy positiva; volveremos a hablar por teléfono; agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC”, agregó.

El acuerdo comprende la venta de acciones de la empresa china ByteDance para transferirlos a inversionistas estadounidenses.

“Tenemos un acuerdo sobre TikTok […] Tenemos un grupo de empresas muy grandes que quieren comprarlo”, anunció Trump a la prensa el 16 de septiembre, sin dar más detalles. Aunque las negociaciones incluyeron aranceles y restricciones tecnológicas entre ambos países, en uno de los entornos comerciales más complicados del mundo, derivados de la política comercial implementada por Donald Trump.

Según el Wall Street Journal, el consorcio comprador de TikTok para EE.UU. incluye a Oracle, que ya es socio que aloja los datos de TikTok, junto con las firmas de capital privado Silver Lake y Andreessen Horowitz. Mientras que Bloomberg informó que la participación de ByteDance caería por debajo del 20%.

Las acusaciones de violación de datos personales contra TikTok en EE.UU.

Esta nueva composición accionaria cumple con la legislación estadounidense que data del 2024 y exige a ByteDance desinvertir en TikTok bajo la amenaza de ser prohibida para operar en el país. El Congreso alegaba que TikTok podría estar proporcionando información de los usuarios, de manera ilegal al gobierno chino, violando normas sobre seguridad nacional.

ByteDance y TikTok negaron reiteradamente estas acusaciones e insistieron que la información generada en EE.UU. se almacena localmente y está protegida por Oracle, aunque también admitió que algunos empleados con sede en China accedieron a datos estadounidenses pero nunca se compartieron con las autoridades chinas.

Sin embargo, todavía hay un punto de controversia en la operación del algoritmo de recomendación de TikTok, ya que el gobierno chino indicó que solo licenciará la tecnología, en lugar de permitir su transferencia directa.

En su anuncio del martes, Trump extendió el plazo para prohibirla operación de TikTok en Estados Unidos al 16 de diciembre para dar tiempo para finalizar el acuerdo y que la llamada de este viernes con el presidente chino, Xi Jinping serviría para ultimar los detalles del acuerdo.

Trump tiene una cuenta personal en la red social china, con 15 millones de seguidores. Mientras que TikTok administra alrededor de 170 millones de cuentas en todo Estados Unidos.

“Me gusta TikTok; me ayudó a salir elegido”, dijo Trump el jueves desde Gran Bretaña. “TikTok tiene un valor tremendo. Estados Unidos tiene ese valor en sus manos porque somos nosotros los que tenemos que aprobarlo. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo […] Es posible que hagamos una prórroga con China, pero será una prórroga basada en los mismos términos que tenemos ahora, que son bastante buenos”.

Un acercamiento para finalizar la guerra comercial

De acuerdo con la prensa china, Xi dijo tras la llamada que: “Debemos apreciar la paz y crear el futuro sobre la base de recordar a los mártires y recordar la historia”, en relación a la alianza entre ambos países durante la Segunda Guerra Mundial, en señal de acercamiento con EE.UU. para resolver la guerra comercial implementada por Tump, donde China ha sido el país más afectado con aranceles.

Esta es la tercera conversación entre ambos mandatarios en lo que va del año y se espera que sirva para un posible encuentro cara a cara que lleve a un acuerdo bilateral. Se espera que ambos líderes puedan reunirse durante el próximo Foro Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Corea del Sur a finales de octubre, justo antes de que concluya la tregua decretada por Trump a los aranceles contra China.

