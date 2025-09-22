Balón de Oro 2025: ¿Cuánto dinero se lleva el ganador?

Para un futbolista, levantar un Balón de Oro significa un aumento inmediato de la cotización en el mercado de fichajes y un salto en el estatus global del jugador. El prestigio asociado al premio tiene un valor simbólico y financiero mucho mayor que el del propio trofeo.

Aunque el Balón de Oro es considerado el galardón individual más importante del fútbol mundial, su ganador no recibe una compensación económica directa. El trofeo, entregado por France Football con respaldo de la UEFA, es únicamente una estatuilla cuyo valor material ronda los 3,000 euros, ya que no está fabricado en oro puro.

Sin embargo, el verdadero impacto del premio se mide en otros términos. Los clubes suelen ofrecer bonos e incentivos a los futbolistas que lo conquistan, mientras que las marcas comerciales aprovechan para cerrar contratos millonarios con los galardonados.

Un Balón de Oro competitivo

La ceremonia de 2025 se celebrará este lunes 22 de septiembre. Entre los favoritos en la categoría masculina aparecen Ousmane Dembélé (PSG), junto con los atacantes del Barcelona, Lamine Yamal y Raphinha.

En contraste, el francés Kylian Mbappé parece haber quedado fuera de la pelea. Según reportes, el Real Madrid no asistirá por segundo año consecutivo a la gala, en protesta por lo que consideran un trato desfavorable hacia su máximo goleador.

La gala no será exclusiva del fútbol masculino. Entre las nominadas en categorías femeninas destaca la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, que compite por el premio a mejor jugadora joven. Además, se entregarán reconocimientos al mejor club y al mejor entrenador de la temporada.

Sigue leyendo:

–Desde el PSG aseguran que Dembelé debe ganar el Balón de Oro

–Filtran presunta lista de Lamine Yamal como ganador del Balón de Oro 2025

–Balón de Oro 2025: fecha, horario y lugar de la gala al mejor jugador del mundo