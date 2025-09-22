Estadounidense Taylor Fritz entrega al Resto del Mundo su tercera Laver Cup

El tenista estadounidense Taylor Fritz consiguió este domingo regalarle al Resto del Mundo la tercera Laver Cup de la historia, esto tras vencer al alemán Alexander Zverev 63 y 7-6(4) en el Chase Center de San francisco y ganar los últimos puntos que requería su equipo.

Fritz lució un nivel de tenis estelar y tumbó a Zverev en el partido decisivo, después de que el español Carlos Alcaraz mantuviera con vida a los europeos con una sólida victoria contra el argentino Francisco Cerúndolo a primeras horas de este domingo.

Fritz ganó en una hora y 44 minutos, después de su asombrosa actuación del sábado contra el propio Alcaraz, al que derrotó 6-3 y 6-2 en 71 minutos.

El dominio de Fritz sobre Zverev también se puso de manifiesto, siendo este el sexto triunfo consecutivo contra el germano, que sufre notablemente el revés cruzado cada vez que se enfrentan.

El Resto del Mundo volvió a reinar en la Laver Cup por primera vez desde 2023, cuando ganó 13-2 a Europa en Vancouver.

Además, es el tercer triunfo para el Resto del Mundo en las últimas cuatro ediciones, después de que Europa se llevara las primeras cuatro.

Zverev, el hombre que más puntos ha aportado a Europa en la historia de la competición, cerró una edición deslucida, en la que también perdió contra el australiano Alex De Miñaur.

Con el título definido, se dio a conocer que la próxima edición de la Copa Laver se disputará en 2026 en Londres.

Mira los mejores momentos del partido entre Fritz y Zverev aquí:

Sigue leyendo: