Roger Federer propone crear un circuito de tenistas veteranos junto a Rafael Nadal

Roger Federer, dueño de 20 títulos de Grand Slam, volvió a ilusionar a los fanáticos del tenis al mostrarse abierto a la posibilidad de crear un circuito de veteranos junto a Rafael Nadal.

En una entrevista concedida a NBC antes de la Laver Cup, el suizo fue consultado sobre la opción de impulsar una gira con exfiguras del deporte y no dudó en dejar la puerta abierta.

“Sí, ¿por qué no? Me encanta Rafa. Jugué cuatro horas de tenis en San Francisco, una hora y media en Los Angeles el otro día. Estoy jugando mucho para mantenerme en forma. Sé que Rafa también está abierto a jugar al tenis”, expresó Federer, quien se retiró en 2022, dos años antes que Nadal.

Entre risas, el suizo sugirió incluso un nombre para el proyecto: “Circuito de veteranos, suena horrible, pero quizás podríamos crear algo así, el ‘Fedal Tour’”.

El exnúmero uno del mundo recordó que su motivación por este tipo de iniciativas no es nueva. Federer fue el principal impulsor de la Laver Cup, torneo de exhibición que desde 2017 enfrenta durante tres días a Europa contra el Resto del Mundo.

“Una de las razones por las que creé la Laver Cup es para celebrar a las leyendas del deporte. Ya tuvimos un torneo de veteranos, llamado Champions Tour, pero estoy seguro de que hay mucho apetito para ver a las leyendas. Seguro que podemos echarle un vistazo”, añadió.

La idea del “Fedal Tour” se suma al deseo de miles de aficionados de volver a ver juntos en una cancha a dos de los jugadores más icónicos de la historia del tenis moderno.

Sigue leyendo:

–Martina Navratilova ve como “fascismo” la salida de Jimmy Kimmel de ABC tras comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

–Carlos Alcaraz gana el US Open y recupera la corona del tenis mundial

–Michael J. Fox emociona en el US Open con su lucha incansable contra el párkinson