Suspenden de por vida y multan con $115,000 dólares a un tenista tailandés por amañar partidos

Una suspensión de por vida para competir en torneos profesionales de tenis, más una multa de $115,000 dólares fue la sanción que recibió el tenista tailandés Jatuporn Na Lamphun por amaño de partidos.

El pasado lunes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) lo castigó de forma perenne por violar el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). Na Lamphun, de 31 años, ya había cumplido una suspensión de 18 meses por infracciones al TACP en 2016.

Thai tennis player Jatuporn Na Lamphun has been permanently banned from the sport following breaches of the Tennis Anti-Corruption Program. — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 15, 2025

Sin embargo, el jugador fue reincidente y en una nueva investigación, la ITIA descubrió que el tenista “facilitó, o intentó facilitar, la manipulación de 22 partidos disputados entre 2023 y 2024, ofreciendo dinero en 18 de esos encuentros”.

Otro hecho que fue determinante en la investigación es que Lamphun se negó a colaborar durante las averiguaciones. El jugador, actualmente sin clasificación en el circuito, había sido suspendido provisionalmente desde diciembre de 2024.

Al no responder al pliego de cargos emitido por la ITIA, la sanción automática de expulsión permanente entró en vigor el 20 de agosto de 2025. El jugador optó por no apelar la decisión ante un juez independiente del Programa Anticorrupción (AHO).

Además del pago de los $115,000 dólares, la sanción tiene un alcance considerable, pues el tenista tiene prohibido de forma permanente competir, entrenar o asistir a cualquier evento autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA, incluidos ATP, WTA, ITF, Tennis Australia, Federación Francesa de Tenis, Wimbledon y USTA, así como por cualquier federación nacional asociada.

Aunque no alcanzó gran notoriedad en el circuito ATP, Na Lamphun compitió en torneos menores y eventos regionales. Su carrera profesional nunca despegó hacia los grandes escenarios, y su clasificación mundial fue modesta, hasta quedar sin ránking en los últimos años.



