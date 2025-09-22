Futbolista ecuatoriano Jonathan González recibió amenazas por apuestas previo a su asesinato

El pasado sábado la violencia que azota a Ecuador empañó nuevamente al fútbol. Tras el asesinato al futbolista Jonathan González, sus familiares revelaron supuestas amenazas vinculadas con las apuestas en los días previos al atentado.

De acuerdo con el Diario Extra de Ecuador, el entorno de González confirmó que en los últimos meses varios futbolistas recibieron extorsiones mediante mensajes intimidatorios en los que les exigían dinero bajo amenazas de muerte.

¡PERDIÓ A LAS MALAS! 😦



👉🏼 El futbolista Jonathan 'Speedy' González recibía amenazas vinculadas a apuestas deportivas, según contaron familiares. La mafia quería que el jugador le favoreciera en las apuestas en línea. Semanas antes, el vehículo de González fue baleado en los… pic.twitter.com/vvbcPjvVnx — Diario Extra (@DiarioExtraEc) September 21, 2025

González no fue la excepción y sus allegados revelaron que en más de una ocasión recibió amenazas directas de bandas delictivas vinculadas a las apuestas en línea. Al parecer, querían utilizar a Jonathan para amañar partidos y ganar dinero con apuestas.

Sin embargo, el jugador no accedió e hizo caso omiso a las advertencias. Incluso antes de su asesinato, el pasado sábado, ya había sufrido un atentado. Semanas atrás, su vehículo fue baleado a las afueras del estadio Folke Anderson, tras un partido con el 22 de Julio.

Los tentáculos del crimen y la extorsión llegaron hasta su familia. Su madre, que vive en Esmeraldas, una de las zonas más violentas de Ecuador actualmente, fue víctima de extorsión. Esto generó que González disminuyera su ritmo de visitas.

Las amenazas se concretaron contra Jonathan González

Jonathan ‘Speedy’ González jugaba para el equipo 22 de Julio de la segunda división de Ecuador. El pasado sábado en la mañana fue asesinado tras un ataque armado a su domicilio.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque murió su amigo y cuñado Darío Batalla Quiñones, quien también era futbolista.

González, de 31 años, había formado parte de la selección ecuatoriana sub-20 y debutó con Independiente del Valle en el año 2013. Tuvo recorrido internacional jugando en México para Leones Negros, Club León y Dorados de Sinaloa. También pasó por Paraguay y defendió los colores del Olimpia.

Tres futbolistas ecuatorianos asesinados en un mes

Septiembre ha sido un mes trágico para el fútbol ecuatoriano. La violencia ha cobrado la vida de tres futbolistas en distintos puntos del país. Además de Jonathan, días antes, el 10 de septiembre, un ataque armado en un hostal de Manta dejó dos futbolistas muertos: Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33.

Ambos eran jugadores del club Exapromo Costa, de la segunda categoría. Según el club, los deportistas fueron víctimas colaterales de un atentado que no estaba dirigido a ellos. Yépez falleció dos días después en el hospital debido a las heridas.

Ecuador está viviendo una ola de violencia debido a las bandas criminales ligadas al narcotráfico que se están peleando por el territorio, las rutas y el poder. Estas mafias usan extorsión, sicariato y amenazas como parte de su guerra. Algunos futbolistas han sido víctimas porque viven en zonas controladas por estas bandas, o porque sin querer se cruzan con sus conflictos.



Sigue leyendo:

· Asesinaron al futbolista de la selección de Ecuador Jonathan González

· Condenan a ocho meses de cárcel al exfutbolista ecuatoriano con pasado en la MLS Miller Bolaños

· “Ganen o plomo”: la amenaza a la casa de un futbolista paraguayo