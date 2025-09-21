“Ganen o plomo”: la amenaza a la casa de un futbolista paraguayo

Al más puro estilo del famoso lema de Pablo Escobar en Colombia, un futbolista paraguayo recibió amenazas con una pintada en su casa que rezaba “ganen o plomo”.

La noche del pasado viernes, la fachada de la casa del delantero de Olimpia, Derlis González, apareció con una pintada luego de que Olimpia empatara a un gol con Sportivo Trinidense en un partido de la decimotercera jornada del torneo Clausura paraguayo.

A través de Instagram, la esposa del jugador, Karimi Chávez, publicó una fotografía del mensaje con un comunicado rechazando lo sucedido. “Hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto”, manifestó.

“La verdad esto ya cruza límites, nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en la cancha, los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre, ¿Qué jugador no quiere ganar? ¿Qué jugador no quiere salir campeón? ¿Qué jugador no quiere y muere por ser el mejor?”, escribió.

Posteo de la esposa de Derlis González en Instagram. pic.twitter.com/ji0NgJ8itF — Andrés Rolón (@AndresRolon86) September 20, 2025

Por su parte, el padre del jugador, Pablo González, dijo el pasado sábado a Radio Monumental que, según las cámaras de seguridad de la residencia, la pintada fue hecha alrededor de 01:00 de la madrugada por dos personas que llegaron en una motocicleta.

🟢Amenaza a Derlis González: "Ahora voy a salir con armas y voy a enfrentarlos", afirmó su padre



🔸En la mañana del sábado amanecieron mensajes amenazantes por las murallas de las viviendas de dos referentes de Olimpia, Derlis González y Richard Ortiz.



👉🏼El padre del "10"… pic.twitter.com/8sTuP0XOu8 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 20, 2025

El atacante no jugó el pasado viernes contra Trinidense debido a que se recupera de una lesión. Sin embargo, recibió la amenaza, aunque no fue el único. Según medios paraguayos, la casa del capitán del Olimpia, Richard Ortiz, también fue pintada con mensajes donde lo tildaron de “mercenario” y pidieron su salida del equipo.

Olimpia no atraviesa su mejor momento deportivo. En lo que va de temporada ya han contratado a cuatro entrenadores diferentes. El último fue el pasado 27 de agosto con la llegada de Ever Almeida. No obstante, los resultados no mejoran.

Olimpia ocupa el décimo puesto entre doce equipos del torneo Clausura, con 13 puntos en igual número de partidos, y está a 12 del líder Guaraní.

