José María Galeano, Mauricio Islas y otros participantes confirmados para La Isla: Desafío Extremo

La cuenta regresiva para el estreno de La Isla: Desafío Extremo, reality show de la cadena Telemundo, avanza y este lunes compartieron el anuncio de otros famosos que se sumarán a esta temporada.

En la lista figuran Mauricio Islas, Julieta Grajales, José María Galeano y Zoraida Gómez.

Para acompañar esta noticia, en la cuenta en Instagram del programa que será grabado en esta oportunidad en el Caribe, escribieron: “La aventura sigue creciendo… Ellos también dijeron sí al reto más extremo 🌴🔥 ¿Del lado de quién estarás? 👀 La nueva temporada llega el martes 7 de octubre a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock”.

José María Galeano fue uno de los que compartió en sus cuentas en redes sociales información relacionada con este nuevo proyecto que asume. El actor español dijo en su perfil de Instagram: “¡Se viene una aventura única! Me uno a La Isla: Desafío Extremo. Listo para dar espectáculo, ponerme a prueba y vivir una de las experiencias más duras… y a la vez más bonitas de mi vida. Los espero en la nueva temporada el martes 7 de octubre a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock”.

Su participación de seguro será bastante mediática, pues cuando estuvo en Top Chef VIP 3 alcanzó bastante popularidad.

Participantes de La Isla: Desafío Extremo

Otro de los que ha hablado acerca de su incorporación a este reality es Mauricio Islas, quien escribió: “Le dije sí al reto más grande de mi vida ¡Nos vemos en #LaIslaDesafioExtremo! Los espero en la nueva temporada el martes 7 de octubre a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock.

Por ahora están confirmados para esta temporada: Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno y Ximena Herrera.

También están los creadores de contenido Estefanía Ahumada, Fernanda Flores, Martín Salvador, Moi Guiquita, Nievelis González, Paulina Araujo, Roberto Alejandro y Rodrigo Mata.

El estreno del reality show está pautado para el próximo 7 de octubre a las 7PM/6C.

