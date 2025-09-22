Las 5 señales en una boda que, según una experta, anticipan un futuro divorcio

Casarse sigue siendo para muchas parejas un acto de amor y compromiso, un momento en el que se reúnen familiares y amigos para celebrar una unión que se espera dure para toda la vida. Sin embargo, no siempre la historia llega al esperado “felices para siempre”. En algunos casos, el divorcio aparece antes de lo que se pensaba, y según una experta de Estados Unidos, hay señales en plena boda que pueden anticipar una futura separación.

La wedding planner Robin Yarusso, quien ha organizado más de un centenar de bodas y alrededor de 30 propuestas de matrimonio, compartió en un video viral cuáles son las situaciones más comunes que ha visto repetirse en parejas que más tarde se divorciaron. Según explicó, estas señales no son casualidad, sino patrones que revelan conflictos de fondo en la relación.

“Hay ciertas cosas que he observado una y otra vez en mis novias y novios que después se separaron. Detecté una especie de patrón”, afirmó.

A continuación, las 5 alertas que, según la especialista, pueden anticipar un divorcio desde el mismo día de la boda o incluso, en la etapa de planificación.

5 señales en la boda que podrían adelantarte un divorcio seguro

1) Arrojar el pastel en la cara de la pareja

La primera señal que destaca Yarusso es cuando uno de los recién casados aplasta el pastel de bodas en la cara del otro, un gesto que algunas parejas realizan de manera jocosa. Sin embargo, la organizadora aseguró que, en su experiencia, ninguna de las parejas que hizo esto sigue junta.

“Si ambos lo habían acordado antes, puede ser parte de la diversión. Pero si alguien dijo que no y aun así sucede, eso ya es una falta de respeto”, señaló en declaraciones al medio Today.

Para la experta, lo importante es observar la reacción de la pareja. “Si la novia se ve molesta porque no quería que eso ocurriera, esa es una alerta importante. No he conocido a ninguna pareja que haya sobrevivido a esa situación”, subrayó.

2) Desacuerdos sobre el presupuesto

Otra de las señales de alerta ocurre cuando hay conflictos en torno al dinero. Yarusso relató que, en varias ocasiones, trabajó con novias que buscaban añadir gastos extra sin que su pareja lo supiera.

“Si una novia me dice ‘añadamos estas flores, pero no se lo digas a Jim’, esas parejas suelen terminar divorciándose”, aseguró.

En su visión, el problema no es el gasto en sí, sino la falta de transparencia y acuerdos. “No importa cuánto inviertas en la boda, lo que realmente cuenta es la energía que dediques a comprender lo que implica un matrimonio”, explicó.

3) Familiares entrometidos en las decisiones

La participación excesiva de un familiar, especialmente de una madre, es otra alerta que puede poner en riesgo el futuro del matrimonio. Yarusso señaló que esto ocurre con frecuencia, pero lo preocupante no es la intromisión en sí, sino la incapacidad de la pareja para establecer límites.

“Si la madre de uno de los novios se involucra en decisiones que no le corresponden y su hijo o hija no la frena, por lo general eso termina causando problemas dentro de la relación”, advirtió.

Para la especialista, lo que se pone en juego es la dinámica de poder y los límites dentro de la pareja, aspectos fundamentales para la estabilidad de un matrimonio.

4) Falta de interés de uno de los novios

El desinterés por la boda también es una señal preocupante. Según Yarusso, no se trata de que uno de los novios delegue detalles como la decoración, sino de no cumplir con responsabilidades mínimas.

“Si el único encargo que tenía era elegir el DJ y, a una semana de la boda, aún no lo ha hecho, eso refleja desconexión y falta de compromiso”, comentó.

Para la experta, esa falta de involucramiento es un indicio de que uno de los 2 no está realmente conectado con la idea del matrimonio.

5) Drama durante la celebración

Finalmente, Yarusso advirtió que un exceso de drama durante la fiesta también puede ser una señal de alerta. “Cuanto más drama hay en una boda, peores son las perspectivas a futuro”, sostuvo.

Entre los ejemplos más comunes mencionó el exceso de alcohol. “Si uno de los novios termina muy borracho en la fiesta, eso indica que no están alineados en su estilo de vida ni en sus comportamientos”, apuntó.

“Es más fácil cancelar una boda que divorciarse”

Aunque estas señales puedan sonar anecdóticas, la wedding planner subrayó que en la mayoría de los casos las personas ya saben cuando una relación no funcionará.

“Uno lo presiente. Y si ves estas alertas y decides ignorarlas porque no quieres cancelar la boda, recuerda: siempre será mucho más fácil cancelar una boda que enfrentar un divorcio”, concluyó Yarusso.

