Luis Enrique gana por segunda vez el premio al Mejor Entrenador en la Gala del Balón de Oro

En una noche cargada de reconocimientos y emociones en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, Luis Enrique fue distinguido por segunda ocasión en su carrera con el premio al Mejor Entrenador del Año durante la Gala del Balón de Oro.

El estratega del París Saint-Germain se impuso en una terna que incluía a nombres de peso como Antonio Conté (Napoli); Hansi Flick (FC Barcelona); Arne Slot (Liverpool) y Enzo Maresco (Chelsea).

El director técnico no asistió a la Gala del Balón de Oro porque estaba comprometido con el Clásico francés entre el PSG y el Olympique de Marsella, partido que había sido aplazado por alerta de temporal y reprogramado para el mismo día y la misma hora de la ceremonia.

Sin embargo, la transmisión de la Gala presentó un video grabado por el entrenador español desde Francia con el premio al lado. En su discurso, Luis Enrique agradeció al equipo, los jugadores y su familia.

“Es el momento de dar las gracias a muchas personas. En especial a mi familia. Es un momento muy especial para ellos. Y me gustaría agradecer también a todos en el PSG. Hemos hecho un año grandísimo. Y quiero agradecer también al presidente Nasser Al Khelaïfi y al señor Luis Campos”, dijo.

“Me acuerdo de la primera vez que nos reunimos en mi casa y conectamos en los primeros instantes. Ha sido algo magnífico para mí. Y quiero felicitar a todos los jugadores. Es muy bonito recibir un galardón especial. Pero lo más importante es recibir el reconocimiento de los hinchas de nuestro equipo y los aficionados al deporte”, concluyó.

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El exjugador de Real Madrid y FC Barcelona asumió el banquillo del PSG en 2023 tras dirigir a la selección de España en el Mundial de Qatar de 2022. Desde su llegada, ha ganado con los parisinos ocho trofeos en dos temporadas.

En la temporada 2023-2024, el DT conquistó la Ligue 1. A ese logro se sumó la Copa de Francia. Además, abrió el año con la Supercopa de Francia 2023, venciendo al Toulouse en el Parque de los Príncipes.

Esta temporada fue aún más memorable. Luis Enrique repitió título en la Ligue 1 y en la Copa de Francia, consolidando un doblete doméstico. El gran hito llegó en Europa: el PSG, bajo su mando, ganó por primera vez en su historia la UEFA Champions League, con una goleada histórica 5-0 ante el Inter de Milán en la final.

Aunque perdió por goleada la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos, el PSG se llevó la Supercopa de la UEFA tras vencer al Tottenham en penales luego de un empate agónico 2-2. Finalmente, Luis Enrique sumó una segunda Supercopa de Francia, completando así un palmarés de ocho títulos con el club parisino.

La primera vez que recibió este reconocimiento fue en 2015, cuando dirigía al FC Barcelona y logró el triplete: Champions, Liga y Copa del Rey.



