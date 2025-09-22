Madre e hija de Indiana ganan $150 mil en Powerball gracias a un boleto compartido

Soñar con acertar en la lotería es algo común, pero para Robin y su madre, Helen, residentes de Valparaíso, Indiana, ese sueño se hizo realidad.

Ambas decidieron participar en el sorteo de Powerball atraídas por el crecimiento del premio mayor, que había alcanzado una de las cifras más altas en la historia del juego. Su apuesta, además de estratégica, resultó afortunada: se llevaron $150,000 dólares, gracias a la función Power Play, que multiplicó sus ganancias.

La decisión de participar fue iniciativa de Robin. Había escuchado que el premio mayor de Powerball seguía aumentando y ya se ubicaba como el segundo más grande en la historia del sorteo. Ante esa noticia, le propuso a su madre comprar boletos juntas.

Cada una aportó $20, sumando un total de $40. Además, añadieron $1 extra para activar el Power Play, una opción que puede multiplicar las ganancias secundarias entre 2 y 10 veces. Ese detalle fue clave para que su premio inicial se triplicara.

El boleto ganador fue adquirido en el supermercado Strack & Van Til, ubicado en 1600 Pioneer, Chesterton, para el sorteo del 1 de septiembre.

De $50,000 a $150,000, gracias al Power Play

En un inicio, madre e hija habían acertado la combinación suficiente para reclamar un premio de $50,000. Sin embargo, el sorteo del 1 de septiembre incluyó el multiplicador 3, lo que elevó automáticamente sus ganancias a $150,000.

Ambas acudieron juntas a las oficinas de la lotería de Indiana para reclamar el dinero. Allí explicaron cómo fue el proceso de compra y recordaron que la idea de participar había surgido de Robin. “Ella fue quien escuchó del premio mayor y me convenció”, relató Helen, orgullosa del resultado.

La emoción de ganar no se quedó en silencio. Lo primero que hicieron madre e hija fue invitar a toda la familia a una cena de celebración para compartir la alegría. Después de ese festejo, aseguraron que planean destinar la mayor parte del premio a ahorro e inversión, demostrando que su golpe de suerte también será una oportunidad para garantizar estabilidad financiera.

La historia de Robin y Helen ha sido destacada en medios locales porque muestra cómo una inversión relativamente pequeña puede transformarse en un premio significativo, especialmente al incluir la función Power Play.

Powerball, un sorteo que sigue atrayendo millones

El Powerball es uno de los sorteos más populares en Estados Unidos y se lleva a cabo tres veces por semana. Los jugadores seleccionan cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Por un costo adicional, pueden activar el Power Play, que multiplica las recompensas menores, aunque no afecta al premio mayor.

Las probabilidades de llevarse el acumulado principal son de 1 en 292 millones, pero las opciones secundarias permiten que miles de jugadores en todo el país reciban premios considerables.

Sigue leyendo:

* Mujer de Virginia ganó $150 mil en el Powerball y termina donándolos a obras benéficas

* Ganadores de los $1,787 millones del Powerball: ¿cuánto tiempo tienen los ganadores para reclamar su premio?

* Maestras en Ohio ganan $1 millón en el Powerball y comparten el premio con los hijos de una compañera fallecida