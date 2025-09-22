Reportero en México cubre accidente y descubre que las víctimas son sus hijos

Un reportero de Puebla, México, que cubre nota roja y realiza transmisión en vivo para los medios que trabaja sobre accidentes, llegó a la escena de una colisión entre dos automóviles en una carretera, en donde descubrió que las víctimas eran sus hijos, su exesposa y exsuegro. Todos fueron trasladados a un hospital en donde al parecer se encuentran fuera de peligro.

El reportero Yeiikov Linaldi Muñoz que trabaja en El Informante MX y VerdadEs Puebla, se dirigió a la carretera Acajete-Amozoc, el domingo 21 de septiembre por la noche, luego de enterarse que dos vehículos habían chocado y había lesionados.

Reconoció el automóvil golpeado

Yeiikov llegó al lugar y comenzó a transmitir en vivo para las redes sociales de los sitios donde labora, y fue cuando reconoció el atumóvil golpeado y descubrió que las víctimas eran su familia.

El accidente ocurrió cuando una mujer conducía en estado de ebriedad y golpeó con gran fuerza el automóvil donde viajaba la familia de Yiikov.

“Mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance”

Con la voz entre cortada, el periodista continuó cubriendo el accidente, y solicitó ayuda a las autoridades para resolver el problema “no quisiera yo que se mencionara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, el abuelo de mis hijos”.

“Pedimos en estos momentos la ayuda de Fiscalía para que pueda ayudarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance”, expresó con la voz entre cortada el reportero.

“El abuelo de mis hijos, se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automóvil venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes”, añadió con un nudo en la garganta.

Uno de sus hijos sufrió fractura de mandíbula

En otra transmisión, el periodista informó que uno de sus hijos sufrió una fractura en la mandíbula, y dijo que tanto los niños como su exesposa y el abuelo de los menores recibieron atención médica y al parecer se encuentran estables de salud.

A pesar de estar sufriendo por las heridas de su familia, Yeiikov continuó reportando desde el lugar para informar a la gente sobre la situación que se generaba tras el accidente.

