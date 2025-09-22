Rusia otorgó la ciudadanía a la estadounidense que acusó a Joe Biden de acoso sexual

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, otorgó este lunes la ciudadanía rusa a la estadounidense Tara Reade, que acusó en 2020 de acoso sexual al entonces mandatario de Estados Unidos Joe Biden, cuando ella trabajaba como su asistente.

El correspondiente decreto fue publicado este lunes en el portal de informaciones legales del Estado ruso.

Tara Reade, de 61 años y exiliada en Rusia desde 2023, acusó a Biden de abusar sexualmente de ella en los años 90, cuando tenía 29 años.

Entre diciembre de 1992 y 1993 Reade trabajó como asistente del entonces senador Biden, coordinado a los becarios que trabajaban en su oficina.

Reade asegura que en algún momento durante la primavera de 1993, el exmandatario abusó sexualmente de ella. Según su relato, ambos estaban solos en un edificio de oficinas del Senado cuando el entonces senador la acorraló contra una pared y realizó manipulaciones sexuales.

Tras acusar a Biden, este optó por guardar silencio, una actitud que causó incomodidad en el seno del partido Demócrata y le dio municiones a su contrincante Donald Trump para acusar a los demócratas de hipócritas.

La exasistente de Biden finalmente desertó a Rusia y solicitó la ciudadanía rusa, alegando que se sentía amenazada en Estados Unidos.

