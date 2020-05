Biden descarta perdón a Trump de ganar las elecciones, pero “no deberían votar por mí” si creen en la acusación de abuso sexual

Afirmó que los reclamos de las mujeres deben tomarse en serio y ser bien investigados

Joe Biden, ex vice presidente y virtual candidato Demócrata, afirmó anoche que no recordaba a Tara Reade, la mujer que lo acusó de agresión sexual en una oficina del Congreso, y dijo que los estadounidenses “probablemente no deberían votar por mí” si creen en esa acusación, que él ha negado rotundamente.

Reade ha sacudido la campaña presidencial al afirmar que Biden abusó de ella siendo su empleada cuando él era senador, dentro de las oficinas del Congreso, en 1993. Tras su denuncia, dijo que ha recibido amenazas de muerte.

“Creo que deberían votar de corazón”, dijo Biden anoche en el programa “The Last Word with Lawrence O’Donnell” en MSNBC, al preguntarle sobre su mensaje a quienes se habían inclinado a apoyarlo pero creían en la acusación de Reade. “No votaría por mí si creyera en Tara Reade”.

Después de esperar semanas para abordar personalmente la denuncia de Reade, Biden lo hizo sucintamente a principios de este mes, negándola. Y recibió el inesperado respaldo de Donald Trump: “Yo lo sé todo sobre acusaciones falsas, me han acusado falsamente en numerosas ocasiones”, dijo el mandatario.

Algunos aliados y otros progresistas han criticado que Biden debería haber atendido el tema de manera más proactiva, y mucho antes.

En la entrevista con O’Donnell anoche, Biden dijo que los reclamos de asalto de las mujeres deben tomarse en serio, pero también deben ser investigados, mientras agudiza su cuestionamiento de la acusación de Reade.

“Mira la historia de Tara Reade”, dijo Biden. “Cambia considerablemente. Pero no quiero cuestionar su motivo. No quiero cuestionar nada más que decir que la verdad es importante”.

También Biden indicó que si gana la presidencia no perdonaría a Trump: “Absolutamente, sí, me comprometo”, dijo, bajo la idea de que nadie está sobre la ley.

Reiteró que no estuvo involucrado en la investigación del FBI a Michael T. Flynn, ex asesor de seguridad nacional del Trump. En sus últimos días como vicepresidente, Biden había sido uno de los varios funcionarios que solicitaron la identidad de un estadounidense no identificado mencionado en informes de inteligencia sobre contactos con rusos, quien resultó ser Flynn, según los documentos publicados esta semana por senadores republicanos.

En la entrevista de anoche en MSNBC, Biden estuvo mayormente acompañado por Stacey Abrams, la candidata Demócrata de 2018 a la gobernación de Georgia y una posible opción a la vicepresidencia en 2020.

Temprano en el día, la gobernadora Gretchen Whitmer de Michigan, otra posible compañera de fórmula, se unió a una mesa redonda virtual con Biden, reseñó The New York Times.

Hace semanas Biden se comprometió a seleccionar a una mujer para como opción a la vicepresidencia, lo que según analistas ha sido positivo en las encuestas.

