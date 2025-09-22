Tribunal confirma restricciones de armas en Nueva York, incluidas prohibiciones en Times Square y el metro

Un tribunal federal de apelaciones confirmó una ley del estado de Nueva York que prohíbe armas de fuego en lugares “sensibles”, incluyendo Times Square, el sistema de metro de la ciudad de Nueva York y los trenes de las cercanías.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. confirmó el fallo de 2023 de un juez de primera instancia que permitió que la ley siguiera vigente luego de que varios portadores de armas presentaran una demanda, impugnando la constitucionalidad de algunas restricciones. Una decisión de un tribunal de apelaciones del año pasado permitió que otras partes de la ley siguieran vigentes.

Los demandantes, Jason y Brianna Frey y William Sappe, habían pedido una orden judicial preliminar que bloqueara la aplicación de las disposiciones de la ley, conocida como Ley de Mejora del Porte Oculto, que ha permitido a los funcionarios declarar a Times Square en una “Zona Libre de Armas”, prohibir el porte abierto y exigir un permiso especial para portar armas en la Gran Manzana.

Asimismo, el juez federal de distrito Nelson Stephen Roman rechazó esa petición, lo que dio lugar a la apelación decidida el viernes.

Un panel de tres jueves del Segundo Circuito sentenció que las restricciones impugnadas se enmarcan en la tradición histórica de EE.UU. en el ámbito de regulación de armas y, por lo tanto, no violan el derecho a portar armas, algo que está consagrado en la Segunda Enmienda. Determinaron que es improbable que los demandantes prosperen en cuanto al fondo de sus alegatos.

Prohibición de armas en Times Square es coherente con la historia

Negar las armas en Times Square, una zona del centro de Manhattan, frecuentemente lleno de turistas y personajes de películas y dibujos animados disfrazados que posan para las fotos, es igualmente acorde con la tradición que se remonta a la Inglaterra medieval de “prohibir las armas de fuego en lugares típicamente concurridos”, explicaron los jueces en una opinión unánime.

Lo mismo sucede en el metro y el servicio de trenes de cercanías Metro-North, que conecta a la ciudad con los suburbios del norte y Connecticut.

“Quizás no haya ningún lugar público más típicamente concurrido que Times Square”, manifestó el juez, describiendo la zona brillantemente iluminada y llena de carteles publicitarios como “nuestro equivalente moderno, electrificado y de gran tamaño de las ferias, mercados y plazas de antaño”.

Pese a ello, los jueces Robert D. Sack, Reena Raggi y Joseph F. Bianco apuntaron que no estaban determinando la constitucionalidad definitiva de las disposiciones impugnadas. Devolvieron el caso al tribunal de Roman para seguir los procedimientos, informó Insurance Journal.

Sack fue designado para el tribunal de apelaciones por el expresidente Bill Clinton, un demócrata, Raggi fue nombrado por el expresidente George W. Bush, un republicano, y Bianco fue designado por el actual mandatario, Donald Trump, otro republicano.

“La decisión del Segundo Circuito es decepcionante, pero no inesperada, considerando su palpable desdén por la Segunda Enmienda”, señaló Amy Bellantoni, abogada de los demandantes.

Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, dijo en una declaración lo siguiente: “Los neoyorquinos merecen sentirse seguros en el transporte público y en todas partes de nuestro estado, y la decisión de hoy afirma ese derecho”.

“Las leyes de armas sensatas salvan vidas, mantienen las armas fuera de espacios comunitarios sensibles y ayudan a abordar la crisis de violencia armada”, declaró James, una demócrata. “Nueva York tiene algunas de las leyes de armas sensatas más estrictas del país, y mi oficina seguirá defendiéndolas y protegiendo a los neoyorquinos”.

La decisión es la última que confirma la ley de Nueva York

El fallo del viernes pasado es la última sentencia judicial que permite vigencia de la Ley de Mejora de Portacion Oculta de Armas, y se hizo eco de resoluciones que han impuesto restricciones parecidas en otros lugares.

La ley de Nueva York se promulgó en 2022 como respuesta del estado a un veredicto de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales algunas regulaciones previas sobre armas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y los legisladores estatales reescribieron las regulaciones luego de que la corte superior anulara el requisito de larga data del estado de que las personas demuestren una amenaza inusual a su seguridad para optar para una licencia para portar armas en la calle.

En 2024, el Segundo Circuito confirmó otras partes de la ley, incluyendo los requisitos de que los solicitantes de permisos de porte oculto muestren buen carácter moral, dan a conocer los nombres de los integrantes del hogar y de la familia, se sometan a una entrevista en persona, proporciones referencias de carácter y hagan 16 horas de capacitación.

En ese dictamen, la corte de apelaciones también confirmó las disposiciones que prohíben el porte oculto de armas en ciertos lugares sensibles y permiten a los dueños de propiedades privadas poner carteles que prohíban las armas en sus propiedades.

Tribunales federales de apelaciones de todo Estados Unidos han dado fallos similares en otros estados como Hawái y Virginia, y el 10 septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. confirmó la prohibición de armas de fuego en Nueva Jersey en sitios sensibles con escuelas y reuniones públicas.

Los mencionados jueces citaron una tradición histórica de regulación de armas, asegurando que, en ciertos “lugares discretos”, la presencia de armas estaba “históricamente regulada por considerarla una amenaza para la paz o un peligro físico para los demás”.

