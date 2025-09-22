Xabi Alonso: “Estoy contento con el nivel de Vinícius Jr.”

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, se mostró contento con el rendimiento que han mostrado todos sus jugadores en este arranque de LaLiga de España para poder alcanzar la victoria constantemente en estos partidos que los ubican como líderes absolutos de la competencia.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Levante que se disputará este martes 23 de septiembre en el Estadio Ciutat de València, donde resaltó especialmente las cualidades demostradas por el jugador brasileño Vinícius Jr.

El atacante brasileño mostró el fin de semana mucho enfado al ser sustituido en el choque frente al Espanyol; aunque Alonso decidió dejar a un lado cualquier polémica y explicó su postura sobre esta situación.

“He sido jugador y cuando me sustituían tampoco era mi momento más feliz. Lo llevo con naturalidad. Hablamos. Me gusta estar cerca de los jugadores y hablar con ellos para saber cómo se han sentido. No hago una bola de ello. Yo estoy contento con lo que está haciendo. Y estamos empezando la temporada. Tiene que seguir siendo importante y sentirse a gusto”, expresó.

Real Madrid’s Kylian Mbappe, right, celebrates with Vinicius Junior after scoring his side’s second goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

El técnico también compartió el ambiente que se vive dentro del vestuario, destacando que todos dentro de la institución se encuentran muy contentos con el trabajo realizado y especialmente enfocados en poder alcanzar mejores resultados para conquistar LaLiga esta temporada.

“Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos. Con ganas de seguir mejorando. Y eso es lo que necesitamos, para hacer equipo. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo”, resaltó.

Otro de los puntos destacados fue la reaparición de Camavinga y Bellingham, que sumaron sus primeros minutos de la campaña. Alonso se mostró ilusionado, especialmente con el francés.

“Estoy expectante porque ha estado mucho tiempo, pero disponible poco. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades. Ha hecho cosas muy importantes siendo joven y aún queda mucho recorrido. Desde la posición de ‘6’ puede romper líneas conduciendo, es dinámico… tiene cosas muy buenas”, dijo durante la conferencia de prensa.

También tuvo palabras de elogio para Álvaro Carreras, incorporación reciente que se ha ganado la titularidad desde el inicio por su estilo de juego y capacidad al momento de saltar al terreno de juego.

Real Madrid’s Vinicius Junior during the La Liga soccer match between Real Sociedad and Real Madrid at the Reale Arena in San Sebastian, Spain, Saturday, Sept. 13, 2025. (AP Photo/Miguel Oses)

“Era optimista porque le seguía desde hace tiempo. Tiene personalidad y me ha sorprendido lo competitivo que es. Hace muy pocos errores, está muy concentrado en el juego, tiene una gran calidad técnica y táctica. Es sorprendente el impacto instantáneo que ha tenido. Su rendimiento está siendo excelente”, sostuvo Alonso.

Para finalizar, Xabi Alonso fue cuestionado por los medios sobre el tridente ofensivo que ha mostrado y que le ha generado un mayor resultado; aunque resaltó que está enfocado en la diplomacia para mantener la estabilidad de la plantilla.

“Una pregunta muy complicada de responder porque me metería en un problema (ríe). Necesitamos a todos. Estoy contento, aunque creo que lo podemos hacer mejor en el último tercio del ataque, tenemos que evolucionar y hacer cosas diferentes. Pero se está construyendo una base sólida”, concluyó el estratega.

Actualmente el Real Madrid lidera la competencia española con un total de 15 puntos gracias a un invicto de cinco triunfos, teniendo como principal competidor al FC Barcelona que cosecha un total de 13 unidades acumuladas.

