Nicolás Larcamón asegura que Cruz Azul buscará el liderato del torneo Apertura 2025

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, se mostró enfocado en tener la mejor ronda regular posible en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX para poder finalizar entre las primeras posiciones y lograr la clasificación directa a la Liguilla para así poder luchar por el título de campeón.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el estratega destacó que la plantilla está teniendo un impresionante rendimiento dentro del terreno de juego y eso se vio reflejado en el triunfo 3-2 que consiguieron ante los Bravos de Juárez, por lo que cree que pueden llegar a incluso en el primer puesto tras quitar de esta casilla a los Rayados de Monterrey.

“Es un partido que hay que afrontar con una responsabilidad muy grande, ambicionamos el primer lugar, si se da en esta fecha, buenísimo, sobre todo porque el gran objetivo es estar el primer puesto, por no solamente lo que nos puede reconfortar estar en la primera posición. Estamos trabajando para lograr eso”, expresó.

Larcamón se mostró confiado tras acumular un total de 23 puntos en los primeros nueve partidos del torneo Apertura 2025 de la Liga MX producto de siete victorias y dos empates, resultados que demuestran el gran trabajo que han venido realizando para poder cumplir con sus objetivos.

“Desde el momento en que atraviesas todo un proceso, forja y aprendes muchas cosas de este proyecto y esta institución. Estoy muy claro de que el proceso es joven, que lleva nueve fechas de Liga, de las cuales los resultados y la efectividad es muy buena. Reconociendo lo complejo de hilvanar los triunfos, hay aspectos que mejorar, estamos comprometidos a mejorar, sabiendo las ambiciones que tenemos”, destacó el estratega.

Para finalizar, el entrenador de Rayados resaltó lo valiosos que son algunas figuras de la plantilla como Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández, a quienes considera como líderes dentro de los jugadores y con los que espera poder contar al 100% para toda la competencia y así poder levantar el título de campeón.

“Muy positivo por lo difícil que es tener un jugador con confianza y jerarquía en el ataque para las intenciones que tenemos. Soy fiel creyente de que la competencia en todas las zonas del campo exige al futbolista a no relajarse. Comprendiendo muy bien el lugar en el que estamos, podemos consolidarlo. Me saco el sombrero por los dos, tienen una gran humildad, tenemos buen cubierta la posición”, dijo.

“El sentido es muy positivo, son sensaciones reconfortantes. Por lo complejo, lo exigente que es la Liga, este triunfo lo destaco porque Juárez tiene mucho menos cartel que su presente deportivo merece. En la historia tal vez no figura, pero hoy su realidad, su entrenador, jugadores, es para destacar. En definitiva era complejo llevarnos tres puntos, con el armado diezmado del equipo para este juego”, concluyó el estratega.

