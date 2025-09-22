Zohran Mamdani se retira de programa de ABC por suspensión del show de Jimmy Kimmel

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes que no participará en un programa organizado por la filial local de ABC, en rechazo a la suspensión indefinida del show de Jimmy Kimmel.

El aspirante, favorito en las encuestas, presentó su decisión durante un acto de campaña celebrado en Roosevelt Island.

“Mi retiro no es un reproche a los periodistas de WABC ni a su equipo, sino una respuesta a los líderes empresariales que han priorizado sus beneficios por encima de la defensa de la libertad de prensa”, señaló ante sus seguidores.

Críticas a Trump, ABC y rivales demócratas

Mamdani debía participar este jueves en un Town Hall de WABC, un espacio en el que los ciudadanos formulan directamente las preguntas al invitado.

Sin embargo, decidió cancelar su intervención alegando que la suspensión del programa de Kimmel es parte de un clima político marcado por lo que denominó un “momento de autoritarismo” en Estados Unidos.

El candidato responsabilizó al presidente Donald Trump de fomentar ataques contra la libertad de expresión, pero también señaló a la cadena ABC y a sus rivales políticos Andrew Cuomo y Eric Adams.

“Este contexto no solo se entiende desde la Casa Blanca. También lo refleja la cobardía de una empresa matriz y de líderes que miran a Washington como guía para sus ambiciones futuras”, afirmó.

Mamdani aseguró que el episodio es una señal alarmante de que la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, “ya no es un derecho garantizado” en la práctica.

El caso Jimmy Kimmel

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel se produjo tras los comentarios del presentador sobre Charlie Kirk, activista conservador asesinado el 10 de septiembre.

Durante una emisión reciente, criticó los intentos de sectores vinculados al movimiento MAGA de desvincular al atacante de esa corriente política.

La cancelación generó un amplio rechazo en círculos culturales y políticos. Más de 400 artistas, entre ellos Jennifer Aniston, Meryl Streep y Robert De Niro firmaron junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles una carta en defensa de la libertad de expresión.

Mientras tanto, la Casa Blanca negó haber presionado para que ABC retirara el programa, una acusación que circuló en medios y redes sociales tras conocerse la suspensión.

