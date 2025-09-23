Astrid Rivera sobre Despierta América: “He decidido prescindir de mis funciones”

Astrid Rivera estaría cerca de cumplir 9 años en el matutino de Univision, y estamos hablando de Despierta América. Sin embargo, Las Top News compartió que la periodista no seguirá trabajando allí, después de haberla visto durante tanto tiempo haciendo algunas coberturas o, en ocasiones, realizando reportajes según lo ameritara la ocasión. Pese a su salida, se siente agradecida con todo lo que vivió.

Desde el mencionado medio de comunicación le escribieron para conocer los detalles de su salida o si se trataba de un despido, pero no es su caso, ya que ella decidió poner fin a su relación con la empresa para seguir realizando otro tipo de trabajos que siempre ha querido, pero que por su contrato no ha podido hasta la fecha. Comprendió que debe dejar esta parte de su carrera a un lado para emprender un nuevo rumbo.

La periodista destacó que se encuentra buscando más en su profesión y una de las cosas que desea es poder estar en un sitio donde ella sienta que, más allá de los conocimientos, está avanzando, pues no desea seguir sintiéndose estancada en lo que sea que esté ejerciendo. Astrid se siente entusiasmada por querer seguir aprendiendo y creciendo, así como comprendió que debe cerrar una etapa.

“La información es correcta, he decidido prescindir de mis funciones en Despierta América. En estos momentos de mi vida quiero cumplir más sueños y maximizar mi potencial como periodista y presentadora de televisión en espacios que me permitan crecer”, mencionó a Las Top News.

Astrid aprovechó para aclarar que la audiencia del programa matutino podrá seguir disfrutando de su profesionalismo durante varias semanas, tras todo el contenido que ya ha sido grabado. Mientras tanto, está realizando los trámites para dejar el canal, y parte de ello será por los reportajes que ha tenido que asumir con responsabilidad.

“La audiencia me va a seguir viendo por varias semanas más. En estos momentos estoy en proceso de transición para mi salida. Aún verán reportajes que he hecho con mucho cariño, y quiero dejar todo lo que he hecho en estos meses listo. Estoy agradecida y me llevo momentos hermosos vividos en Despierta América”, dijo Astrid.

