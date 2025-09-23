China inaugura el puente colgante más largo del mundo: recorre 10 kilómetros 

China ha vuelto a colocarse en lo más alto de la ingeniería mundial con la inauguración de una nueva megaestructura que marca un récord y deja en claro el poderío de la industria asiática. Se trata del Changtai Yangtze River Bridge, una obra que conecta regiones estratégicas del este del país y que alcanza una longitud de 10,3 kilómetros, convirtiéndose en el puente de su tipo más largo del planeta.

La apertura del puente fue celebrada como un hito en infraestructura, no solo por su magnitud, sino también porque integra distintos medios de transporte en una sola estructura como automóvil y tren.

Un récord mundial de ingeniería

De acuerdo con el South China Morning Post, el Changtai Yangtze River Bridge ya se clasifica como el puente atirantado (cable-stayed) más largo del mundo. Su inauguración tuvo lugar en septiembre de 2025, luego de años de trabajo destinados a unir de forma más eficiente las provincias de Jiangsu y la región del delta del río Yangtsé.

El puente conecta dos de las ciudades más importantes de China. Crédito: Joshua Lehew | Shutterstock

El puente alcanza una longitud total de 10,3 kilómetros, de los cuales varios corresponden a su impresionante tramo atirantado. Expertos de Roads & Bridges detallaron que esta infraestructura combina autopistas, carreteras locales y un sistema de tren interurbano, lo que la convierte en una obra multifuncional sin precedentes.

Además de su récord en longitud, el puente incorpora innovaciones tecnológicas para resistir condiciones extremas, como fuertes vientos y movimientos sísmicos. Según Interesting Engineering, estas características lo colocan entre los proyectos más avanzados del mundo en su categoría.

La importancia del Changtai Yangtze River Bridge

La construcción del puente no solo responde a una hazaña técnica, sino también a una necesidad estratégica para la movilidad en China. La obra facilita la conexión entre Zhenjiang y Changzhou, ciudades clave dentro de una de las regiones industriales más dinámicas del país.

De acuerdo con medios especializados, la infraestructura reducirá significativamente los tiempos de traslado, de una hora y media a solo 20 minutos, y mejorará la eficiencia logística en el comercio local e internacional.

Su diseño también busca atender a millones de personas que se desplazan diariamente en el delta del Yangtsé, una de las zonas más pobladas de China. Al integrar trenes, carreteras locales y una autopista de alta velocidad, el puente ofrece un modelo de infraestructura que combina funcionalidad con modernidad.

La magnitud del proyecto refleja la apuesta del gobierno chino por liderar la construcción de megaestructuras que transformen la conectividad del país. La obra es vista como un símbolo del poder económico y tecnológico de la nación asiática, capaz de ejecutar proyectos de gran escala con repercusión global.

Continúa leyendo:

Japón: Casi 100,000 centenarios marcan un récord histórico

5 funciones de los iPhone 17 que otras marcas ya ofrecen desde hace años

Hallan cuerpo en descomposición dentro del maletero de un Tesla en California





