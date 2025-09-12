5 funciones de los iPhone 17 que otras marcas ya ofrecen desde hace años 

Apple presentó recientemente la nueva línea iPhone 17, que incluye los modelos estándar, Pro y la versión Air. La compañía destacó mejoras en diseño, conectividad, cámaras y rendimiento, con la promesa de una experiencia más fluida y potente para sus usuarios. Sin embargo, aunque estas características se presentaron como grandes avances, varias de ellas llevan años disponibles en teléfonos de otras marcas, especialmente en dispositivos Android de gama alta.

Novedades del iPhone 17 que ya estaban en otros teléfonos

Pantalla ProMotion de 120Hz en todos los modelos

Por primera vez, los iPhone de entrada incluyen una pantalla con tasa de refresco de 120Hz. Aunque Apple lo celebra como novedad, modelos como el Samsung Galaxy S22 5G, el Samsung Galaxy A73 5G y el POCO F7 de Xiaomi ya cuentan con pantallas AMOLED de 120Hz desde hace tiempo, ofreciendo fluidez en juegos, videos y navegación.

El iPhone Air es el primero de su tipo en la marca. Crédito: Poetra.RH | Shutterstock

Sistema de enfriamiento por cámara de vapor

Los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max integran ahora un sistema de cámara de vapor para controlar el sobrecalentamiento en sesiones intensas. Sin embargo, esto no es nuevo: el ASUS ROG Phone 7 y varios teléfonos de Xiaomi ya utilizan esta tecnología, especialmente en dispositivos diseñados para gaming.

Diseño ultradelgado y cuerpo de titanio en iPhone Air

El iPhone Air llega con un diseño ultrafino de apenas 5.6 mm de grosor y estructura de titanio, que lo hace uno de los más ligeros de Apple. Aunque Oppo y Vivo ya habían lanzado modelos ultradelgados, el uso del titanio en móviles sigue siendo menos común. En Android, la apuesta por materiales premium como aleaciones de aluminio y vidrio ya estaba presente en marcas como Xiaomi y Samsung.

Mayor capacidad de almacenamiento

Apple amplió la memoria interna de sus nuevos iPhones, con 256 GB como base y hasta 2 TB en el modelo Pro Max. Sin embargo, en Android esto tampoco sorprende: Samsung lleva tiempo ofreciendo opciones de hasta 1 TB en la serie Galaxy S Ultra, y marcas chinas como Huawei han experimentado con configuraciones similares.

Mejoras en conectividad y cámaras

El iPhone 17 estrena Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, además de una cámara principal de 48 MP y una frontal de 18 MP con funciones avanzadas. Pero ya existen alternativas con estas características: el Xiaomi 14 incorpora Wi-Fi 7 y cámaras de hasta 50 MP, mientras que Samsung y Google Pixel han apostado por sensores de 50 a 108 MP desde hace varias generaciones.

El iPhone 17 representa un paso adelante dentro del ecosistema Apple, pero al analizar sus novedades queda claro que gran parte de ellas ya existían en Android. La diferencia radica en cómo la marca de Cupertino las perfecciona e integra en su software y servicios, ofreciendo una experiencia optimizada y más estable.

