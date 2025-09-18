Christian Nodal y la razón de no felicitar a su hija en redes sociales

Inti, la hija de Cazzu y de Christian Nodal, cumplió años el pasado 14 de septiembre, y la cantante de origen argentino le realizó una fiesta para celebrarle sus 2 años. Sin embargo, la gran cantidad de comentarios negativos se registraron en contra de él por no felicitar a la pequeña públicamente, y fue hace un año cuando explicó la razón por la cual no lo hace a través de las redes sociales.

“Ya andan con que por qué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que ‘qué mal esto, qué mal el otro'”, mencionó en un video compartido a través de sus canales oficiales tras los comentarios negativos que recibió.

Nodal aprovechó para mencionar que su mensaje era directamente para la prensa, quienes en diversas ocasiones han expresado algún aspecto de su vida sin tener la claridad de lo que ocurre, dado que él siempre ha sido muy reservado con todo lo que hace en su vida personal, y hasta de no darle dinero mensual lo han acusado sin tener las pruebas.

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios, desde los más prestigiados hasta los más bajos, de ‘influencers’ payasos hasta reales y de todo tipo, cómo usan, no sé, una imagen con mi hija para decir: ‘Ah, no, que este cabrón … No quiere pagar manutención‘”, añadió durante sus declaraciones.

El esposo de Ángela Aguilar mencionó que honestamente no se encontraba listo para ponerse a leer las cosas que dicen de su vida sin conocer, por ello no ve coherente compartir una publicación donde exprese sus sentimientos, si de igual forma siente que no funcionará, porque al mismo tiempo estaría exponiendo a su hija a muchos aspectos negativos en los que no la quiere involucrar.

“No tengo estómago para leer la mi*rda que se inventan. Un post, así se haga con todo el corazón, así se haga con toda la mejor energía, se hace una mi*rda en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente, es eso”, dijo en el video que subió.

Sigue leyendo:

· Adela Micha revela todo sobre su entrevista con Christian Nodal

· Adela Micha duda que Christian Nodal la demande: “Nadie lo obligó a hablar”

· Sherlyn aconseja a Cazzu sobre cómo manejar su situación con Christian Nodal