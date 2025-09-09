Christian Nodal es criticado por feministas, piden cancelar concierto en Michoacán

Christian Nodal será el encargado de encabezar las celebraciones patrias de México del 15 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia, pese a la polémica generada por colectivos feministas que solicitaron la cancelación de su presentación.



La Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) impulsó una petición en Change.org que ya supera las 38,000 firmas, en la que señalan al intérprete por supuestos actos de violencia vicaria y económica contra su expareja, la cantante Cazzu.

Lo acusan de violencia

El documento acusa al gobierno estatal de destinar recursos públicos a la contratación de un artista señalado por estos temas.

“No queremos a un violentador viviendo del erario público que aportamos los mismos ciudadanos. Exigimos que se cancele la presentación de Christian Nodal en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2025. No podemos permitir que alguien que ha cometido actos de violencia continúe beneficiándose de nuestros fondos públicos”, destaca el colectivo en la campaña para reunir firmas.

En la petición difundida en línea, los colectivos feministas señalaron que Christian Nodal, además de su trayectoria musical, ha estado relacionado con señalamientos de violencia doméstica que afectan tanto a su expareja, la cantante Cazzu, como a su hija. Consideraron que resulta inaceptable que un artista con este tipo de antecedentes encabece un evento financiado con recursos públicos.

“Lo que está en juego son los valores que como sociedad queremos promover. Es indispensable que nuestras acciones reflejen un rechazo contundente a cualquier forma de violencia y que quede claro que no se toleran conductas de este tipo, independientemente de la fama o el éxito de la persona involucrada”, advirtieron.

La reacción del gobernador de Michoacán

Ante la inconformidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el derecho a la protesta, pero confirmó que el espectáculo de Christian Nodal se mantiene programado. El evento contempla también música de bandas locales, actividades culturales, exposiciones y juegos pirotécnicos.

El intérprete de “Adiós Amor”, no sale de una polémica cuando ya está en otra, como ha sido en las últimas semanas que se encendieron las críticas en su contras tras la entrevista que dio a la periodista Adela Micha, donde confesó que su relación con Ángela se dio en poco tiempo, lo que provocó una lluvia de comentarios en su contra, ya que a los pocos días de terminar con Cazzu, de acuerdo a los declarado, comenzó su relación con Ángela Aguilar.



Pero no solo eso, sino que en menos de una mes de su ruptura con Cazzu se casó con Ángela Aguilar.

