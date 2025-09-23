Conductor de Florida atropelló a mujer y continuó manejando con ella sobre el parabrisas

Un hombre que conducía en estado de ebriedad en la ciudad de Gulfport está acusado de varios cargos, después de atropellar fatalmente a una mujer que andaba en bicicleta y continuar manejando con la víctima en el parabrisas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas informó que Xavier Omar Rigby, de 22 años, fue arrestado y acusado de abandonar el lugar de un accidente con resultado de muerte, homicidio vehicular y homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol.

Viajaba a exceso de velocidad y borracho

Las autoridades relataron en un comunicado que Rigby conducía un Nissan Altima 2021 sobre la calle 49, cerca de la décima avenida sur en la ciudad Gulfport. El hombre viajaba a exceso de velocidad y además estaba alcoholizado.

Sobre la misma avenida, Kjersten Aileen-Hermance Strang, de 38 años, circulaba con su bicicleta eléctrica cuando Rigby la atropelló provocando que la víctima saliera despedida de su bicicleta aterrizando en el parabrisas del vehículo.

La víctima fue declarada muerta en el lugar

“Rigby continuó conduciendo durante aproximadamente ocho cuadras antes de que Strang saliera despedida del vehículo. Rigby abandonó el lugar sin llamar al 911 ni esperar a la policía ni a los bomberos”, señaló el sheriff.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar donde se encontraba Strang, quien fue declarada muerta en el lugar del accidente.

Después de la colisión, los oficiales del Departamento de Policía de San Petersburgo localizaron a Rigby y lo arrestaron.

“Rigby presentaba signos de incapacidad y se negó a cooperar con las pruebas de sobriedad”, subrayaron.

Xavier Omar Rigby fue trasladado a la Cárcel del Condado de Pinellas. Los agentes asignados al Equipo de Investigación de Accidentes Graves (MAIT) están investigando el accidente fatal.

