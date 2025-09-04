Pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis podría cambiar de sede al no ser aprobada en Georgia

El circo del boxeo, con sus grandes combates y sus promesas millonarias, a menudo se encuentra con la realidad de las regulaciones. La mediática pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, que ha generado una enorme expectativa, se ha topado con un problema burocrático que podría hacerla imposible en el estado de Georgia.

La Comisión Atlética y de Entretenimiento de Georgia (GAEC) ha frenado la aprobación del evento, lo que ha puesto en vilo su futuro.

La causa es una ley estricta que busca proteger la integridad de los boxeadores, limitando la diferencia de peso entre ellos a un máximo de nueve libras.

El conflicto se hace evidente al analizar los pesos de los púgiles. Mientras el último peso registrado de Jake Paul fue de más de 199 libras, Gervonta Davis se pesó en 133.8 libras, lo que resulta en una diferencia superior a las 60 libras.

Esta disparidad tan significativa es la principal razón por la que la comisión podría rechazar la pelea, incluso si se tratara de una exhibición.

Un portavoz del estado confirmó que la decisión final aún no ha sido tomada y que el evento será evaluado en una próxima reunión de la GAEC programada para el 18 de septiembre.

Sin embargo, el panorama luce complicado para los promotores, quienes ya están considerando opciones en otros estados, como Nevada o Florida, para asegurar que el combate de alto perfil se lleve a cabo.

La seguridad y la salud de los boxeadores, en este caso, han puesto freno a un evento que prometía ser un éxito de taquilla.

