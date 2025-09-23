Guillermo Abascal confía en el triunfo de Atlético San Luis sobre el América

El director técnico del Atlético San Luis, Guillermo Abascal, se mostró confiado del trabajo que ha realizado la plantilla para poder estar en las mejores condiciones posibles y así poder conseguir los puntos necesarios para avanzar a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y luchar por el título de campeón.

Esta institución se enfrentará este miércoles 24 de septiembre contra las Águilas del Club América por el partido correspondiente a la Jornada 10; ante este motivo el estratega ofreció detalles durante una entrevista ofrecida para TUDN sobre la estrategia que piensan aplicar en dicho compromiso para poder superar al cuadro azulcrema y así poder sumar tres puntos valiosos que los colocarían en puestos de repechaje.

“Nuestra idea pasa también… ha habido un cambio que han llegado con los golpes, las derrotas nos enseñan mucho más que las victorias, que son perfumadas y huelen muy bien, y al final nosotros nos hemos llevado decepciones. Viene un partido muy interesante en el que tenemos, no con miedo, pero sí cambiar la mentalidad con la que jugamos”, expresó.

Torreón, Coahuila, 21 de septiembre de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Guerreros de Santos Laguna y el Atlético San Luis, realizado en el estadio Corona. Foto: Imago7/ Erick Saavedra

Estas declaraciones las realizó el entrenador del cuadro potosino durante una entrevista ofrecida para el programa Línea de 4 a través de TUDN, donde reconoció el gran poder y habilidad que posee el equipo dirigido por André Jardine; aunque reconoció que siempre existe fórmulas para poder superar a cualquier rival y así poder quedarse con el triunfo.

“Muchas veces el juego dinámico sin orden te lleva a cometer errores como en Toluca, donde el equipo debe afrontarlo de otra manera cuando está en el campo del rival. América tiene el nombre en tres de los últimos cuatro en su haber y tenemos que hacer un partido diferente”, destacó.

“Ellos tienen potencia individual, física y técnica muy alta, ante eso, orden, disciplina, sacrificio y mentalidad, pero sin miedo”, concluyó Guillermo Abascal en sus declaraciones.

Este torneo Apertura 2025 ha resultado positivo para el Atlético San Luis en comparación a torneos anteriores al ubicarse en la casilla 11 de la tabla de posiciones con un total de 10 puntos acumulados producto de tres victorias, un empate y cinco derrotas; necesita una victoria para poder escalar casillas rápidamente y luchar por los cupos para la Liguilla, siempre y cuando dependiendo de los resultados de otros clubes.

