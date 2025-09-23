Hermana de Pepe Aguilar dice que la mamá de Emiliano Aguilar “no pudo con él”

La disputa entre la familia Aguilar no se detiene porque Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar y tía de Emiliano, volvió a irse en contra de su sobrino por todo lo que ha dicho sobre sus parientes en las últimas semanas, ya que considera que es injusto que él haga esos comentarios cuando su progenitor aparentemente estuvo a su lado cuando lo necesitó y hasta tuvo que tomar su maleta y estar bajo su mismo techo.

“Las drogas no son buenas, para empezar. Está lleno de resentimiento, no sé por qué. Eso que dice que su padre nunca estuvo con él es una mentira, porque siempre ha estado, y me consta. Pepe lo único que ha hecho es ayudarlo en todos los problemas que ha tenido. Así creció creyendo sus mentiras y no dice ninguna verdad completa”, expresó Marcela en Instagram tras los constantes videos donde estalló por los comentarios en contra de su mamá.

Rubiales manifestó que Carmen Treviño, progenitora de Emiliano, aparentemente hubo un tiempo en el que no pudo seguir lidiando con él, y se lo tuvieron que dar a Pepe para que hiciera lo que estuviese a su alcance: “Cuando su mamá ya no pudo con él, se lo mandó para que tratara de corregirlo y lo recibió con mucho cariño. Yo estuve, se le olvida a Emiliano. Yo iba a ver a mi mamá a Zacatecas y lo viví”.

Rubiales mencionó que supuestamente Emiliano estuvo viviendo durante un tiempo con su padre y Pepe, en aquel momento consideró que lo más prudente era que saliera a buscar empleo para que se ocupara, dado que desde su percepción no tiene sentido alguno que una persona no esté haciendo algo. Fue en ese momento cuando él estuvo en hoteles aparentemente trabajando y no como habría dicho en uno de sus videos de Instagram.

“Vivió un ratote con él. Pepe dijo: ‘Tiene que trabajar. No puede estar sin hacer nada’. Es parte de la educación, de la corrección y de tratarlo de enderezar. Es cuando él habla de que ellos iban a los hoteles de lujo y a él lo mandaban con los trabajadores al Holiday Inn. Imagínate, ¿qué castigo? Era porque estaba trabajando, no de vacaciones”, añadió.

