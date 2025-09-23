Padre de Lamine Yamal estalla contra el Balón de Oro de Dembélé: “Es un daño moral”

A la salida del Théâtre du Châtelet, el padre de Lamine Yamal estalló con una crítica declaración donde mostró su disconformidad con el resultado. Acostumbrado a llamar la atención y ofrecer opiniones polémicas, Mounir Nasraoui, padre del jugador del FC Barcelona, cuestionó el Balón de Oro entregado a Ousmane Dembélé.

¿El motivo? Considera que su hijo debió ganarlo sin oposición. Aunque lo controversial no fue que pensara que su hijo era mejor o merecedor del Balón de Oro, sino lo que insinuó. Mounir aseguró que “pasaron cosas raras” antes de dar a conocer el nombre. Sin embargo, no ofreció detalles.

“Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, si no daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, no hay rivales, Lamine Yamal es Lamine Yamal, yo creo que aquí ha pasado algo muy raro“, dijo Mounir Nasraoui en videollamada para El Chiringuito.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Nada más salir de la premiación, todavía en la alfombra roja, envió un saludo a España y prometió que el Balón de Oro de 2026 lo ganaría Lamine Yamal. “El próximo año es nuestro”. Nasraoui también fue tema de conversación en redes por un video donde se interrumpe la premiación.

Ya con la gala en su etapa final, mientras la leyenda Ronaldinho abría el sobre para revelar el nombre del ganador, el padre del delantero de 18 años aprovecho el silencio en la sala para gritar una de sus frases famosas con la que apoya a su hijo. “Para bien o para mal, Lamine Yamal”.

Por su parte, Lamine Yamal no se fue con las manos vacías. Además de su histórico segundo puesto, ganó el Trofeo Kopa Por segundo año consecutivo, premio que se le entrega al mejor jugador joven durante el año.

Nunca antes en la historia, un jugador de 18 años había entrado en el top 3 del Balón de Oro. El delantero español marcó 18 goles y repartió 25 asistencias en 55 partidos disputados en la temporada, donde ganó LaLiga, Copa del Rey y la Supercopa de España. Con la selección de España conquistó la Eurocopa.

A pesar de eso, el ganador por aclamación fue Ousmane Dembélé. El delantero francés marcó 35 goles y dio 16 asistencias en 53 partidos con el del Paris Saint-Germain. Dembélé conquistó la UEFA Champions League, Ligue 1, Coupe de France y Trophée des Champions (Supercopa de Francia).



Sigue leyendo:

· Dembélé tras ganar el Balón de Oro: “Nunca fue un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional”

· Balón de Oro 2025: ¿Cuánto dinero se lleva el ganador?

· Lamine Yamal pierde el Balón de Oro y memes se burlan en redes