Santiago Giménez sale de mala racha y marca en triunfo del AC Milan [Video]

El mexicano Santiago Giménez se liberó este martes de un inicio complicado de temporada al marcar el primero de los tres goles con los que el Milan doblegó 3-0 al Lecce para acceder a los octavos de final de la Copa Italia.

Giménez fue una de las figuras del encuentro en un Milan que aún falta por tener una pieza clave como Rafael Leao, además de encaminar su curso tras la derrota en el primer encuentro de la temporada ante Cremonese.

Desde ese momento han sido cuatro victorias consecutivas y todas ellas con la portería a cero, dejando la sensación de ser un equipo capaz de competir por los dos títulos que disputa: Scudetto y Copa Italia.

Fue un torrente ofensivo el combinado de Massimiliano Allegri, especialmente en la primera mitad. Tras un dominio claro con un disparo de Christopher Nkunku al palo y otro de Giménez, el juego del Milan se acrecentó en el minuto 19 con la expulsión de Siebert por una falta clara como último hombre al volante francés.

Dos minutos tardó el Milan en hacer efectiva su superioridad con el tanto del Bebote Giménez, rematador en boca de gol al centro de Davide Bartesaghi, goleador por vez primera esta temporada y notablemente liberado tras semanas de nerviosismo y precipitación por su sequía.

No bajó el nivel el combinado ‘rossonero’ y el resultado pudo ser mucho más abultado, tras el gol de la tranquilidad con una medio tijera al segundo palo obra de Nkunku, en su primera titularidad y posteriormente Christian Pulisic puso cifras definitivas a la pizarra para certificar el avance del Milan a los 8vos de final de la competición.

Mira el gol de Giménez aquí:

Making Milan's man advantage count in short order 💥



Santi Giménez bags his first goal of the season for the Rossoneri 🇲🇽 pic.twitter.com/p2y7b7x0Da — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 23, 2025

Sigue leyendo: