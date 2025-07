Igor Lichnovsky muestra su admiración por Santiago Giménez

El jugador de las Águilas del Club América, Igor Lichnovsky, decidió llenar de elogios el trabajo que ha venido realizando el delantero Santiago Giménez a lo largo de su carrera y especialmente con el papel mostrado durante los últimos partidos con la selección mexicana; asimismo lo consideró toda una estrella que debe ser considerado como uno de los más importantes jugadores aztecas de los últimos años.

Estas declaraciones las realizó durante un contacto con diversos medios de comunicación, donde consideró que siempre se deben apoyar a los futbolistas más jóvenes y una muestra de esto ha sido la carrera de Santiago Giménez.

“Santi Gimenez es un crack, siempre lo vimos así en Cruz Azul. Recuerdo cuando tenía 17 años y dudaba un poco por su juventud, pero el mensaje era que se cuidara y siguiera entrenando porque tiene todas las condiciones. Creo que es un mensaje, porque muchas veces se espera que sea una explosión enorme para reconocer el talento de un chico y creo que hay muchos más futbolistas jóvenes así en México. Santi es un ejemplo”, expresó.

En cuanto a su carrera profesional, el zaguero destacó que está plenamente enfocado en poder ayudar al América a sumar la mayor cantidad de victorias posibles para poder conquistar nuevamente el título de campeón que les fue arrebatado durante el Clausura 2025 por lod Diablos Rojos del Toluca.

El jugador chileno afirmó que seguirá brindando su total apoyo al club azulcrema. Crédito: Manuel Velasquez | Getty Images

“Me encanta poder aprovechar mi tiempo con cosas con sentido, eso me ayudó a que mi recuperación fuera rápida. Estuve fuera 10 meses para poder jugar con el América y se me pasó rápido la verdad. Tuve la oportunidad de hacer un gran evento con causa junto a Emilio Azcárraga donde pudimos otorgar 35 becas a niños con talento, la pasé bien. En el futbol, jugando cada 3 días, te desgastas y yo pude adaptar mi cuerpo para estar mejor que cuando llegué”, destacó.

“El América siempre está listo y preparado. Siempre va a haber muchas voces alrededor, pero nosotros siempre estamos preparados para dar lo mejor en cada partido”, concluyó Lichnovsky en sus declaraciones.

El Club América se enfrentará este sábado ante los Rayos de Necaxa en un partido fundamental en este arranque del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con la finalidad de sumar puntos que les permitan escalar en la tabla de posiciones; actualmente marchan en la tercera posición con un total de cuatro puntos gracias a una victoria y un empate.

