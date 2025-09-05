Johan Vásquez resalta las cualidades de Santiago Giménez con la selección mexicana

El jugador de la selección mexicana y capitán del Genoa italiano, Johan Vásquez, se mostró enfocado en poder tener el mejor resultado posible en el partido amistoso que disputarán los aztecas ante el combinado nacional de Japón este sábado 6 de septiembre como parte de su preparación para lo que será su participación en la Copa Mundial de a FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde destacó que la selección mexicana tiene grandes jugadores que pueden explotar mucho más su potencial competitivo en Europa, refiriéndose entre ellos al delantero Santaigo Giménez, quien actualmente milita dentro del Milan de la Serie A y se ha convertido en uno de los máximos referentes del país en el viejo continente.

Vásquez aseguró que el ‘Bebote’ se ha convertido en un referente para todos los jóvenes mexicanos que desean poder tener una exitosa carrera deportiva y especialmente dentro de la selección mexicana; esto a pesar de no estar atravesando su mejor etapa profesional por el bajón deportivo que ha visto desde su llegada a Italia tras salir del Feyenoord.

“Santi es un ejemplo para muchos mexicanos, pudo haber dado otras cosas, lo tenemos qué ver como positivo, pero cuando las circunstancias y él decidió, sabe lo que es, lo que puede demostrar, va a ser sensacional, no es fácil a veces, podrías tener cosas en contra, pero él decide estar siempre ahí”, expresó Vásquez en sus declaraciones.

México y Ecuador ya se enfrentaron durante la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos. Crédito: Rick Scuteri | AP

De igual manera, el jugador del Genoa consideró que es fundamental que siga aumentando la cifra de futbolistas mexicanos en Europa para elevar el nivel deportivo de ellos ante la alta competitividad que se vive y así poder tener mayores aspiraciones en competencias internacionales como la Copa del Mundo de la FIFA.

“A final de cuentas no sé si somos pocos, pero estamos dejando una semilla para el futuro, damos un granito de arena para los mexicanos, obviamente se escucha que queremos más mexicanos, no es como poner frijoles, son cosas difíciles, hacemos nuestra parte, a veces un año difícil, es parte del crecimiento de Europa, ojalá sea un ejemplo para los que quieran venir acá”, resaltó.

Para finalizar, Johan Vásquez fue cuestionado respecto a los vicios que se le criticaban al Tri en años anteriores y que se han ido cambiando bajo la gestión de Javier Aguirre al mando del banquillo; sostuvo que este cambio de perspectiva que vive el equipo ha sido fundamental para ser más eficientes en el terreno de juego y poder aspirar a muchos más logros.

“Hay mentalidades diferentes en el pasado, no creo que haya pasado que le perdimos el gusto, ¿quién no quiere venir a la selección en su país? Es un honor, pero hubo mentalidades diferentes que no era conocer al mexicano o algo así, no fueron sumando lo que pensábamos, es cosa del pasado, hoy gracias a Dios estamos más unidos que nunca”, concluyó.

